https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911890014.html
В Брянской области пресекли новую попытку атаки БПЛА
В Брянской области пресекли новую попытку атаки БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023
В Брянской области пресекли новую попытку атаки БПЛА
Еще одна украинская атака беспилотниками пресечена в Брянской области, ПВО сбила два дрона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T06:04
2023-11-26T06:04
2023-11-26T06:08
специальная военная операция на украине
сергей собянин
брянская область
александр богомаз
москва
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Еще одна украинская атака беспилотниками пресечена в Брянской области, ПВО сбила два дрона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Он уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет. Позднее Собянин заявил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. "Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он.
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сергей собянин, брянская область, александр богомаз, москва, подольск
Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Брянская область, Александр Богомаз, Москва, Подольск
В Брянской области пресекли новую попытку атаки БПЛА
Губернатор Богомаз: ПВО уничтожила в Брянской области еще два украинских БПЛА