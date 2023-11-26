https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911890014.html

В Брянской области пресекли новую попытку атаки БПЛА

В Брянской области пресекли новую попытку атаки БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023

В Брянской области пресекли новую попытку атаки БПЛА

Еще одна украинская атака беспилотниками пресечена в Брянской области, ПВО сбила два дрона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T06:04

2023-11-26T06:04

2023-11-26T06:08

специальная военная операция на украине

сергей собянин

брянская область

александр богомаз

москва

подольск

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Еще одна украинская атака беспилотниками пресечена в Брянской области, ПВО сбила два дрона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Он уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет. Позднее Собянин заявил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. "Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он.

https://ria.ru/20231121/bespilotnik-1910778904.html

брянская область

москва

подольск

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сергей собянин, брянская область, александр богомаз, москва, подольск