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В Брянской области пресекли новую попытку атаки БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 26.11.2023 (обновлено: 06:08 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911890014.html
В Брянской области пресекли новую попытку атаки БПЛА
В Брянской области пресекли новую попытку атаки БПЛА - РИА Новости, 26.11.2023
В Брянской области пресекли новую попытку атаки БПЛА
Еще одна украинская атака беспилотниками пресечена в Брянской области, ПВО сбила два дрона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T06:04
2023-11-26T06:08
специальная военная операция на украине
сергей собянин
брянская область
александр богомаз
москва
подольск
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Еще одна украинская атака беспилотниками пресечена в Брянской области, ПВО сбила два дрона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Он уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет. Позднее Собянин заявил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. "Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он.
https://ria.ru/20231121/bespilotnik-1910778904.html
брянская область
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сергей собянин, брянская область, александр богомаз, москва, подольск
Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Брянская область, Александр Богомаз, Москва, Подольск
В Брянской области пресекли новую попытку атаки БПЛА

Губернатор Богомаз: ПВО уничтожила в Брянской области еще два украинских БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Еще одна украинская атака беспилотниками пресечена в Брянской области, ПВО сбила два дрона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Он уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет. Позднее Собянин заявил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске.
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"Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей СобянинБрянская областьАлександр БогомазМоскваПодольск
 
 
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