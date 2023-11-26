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ПВО сбила четыре беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями - РИА Новости, 26.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 26.11.2023 (обновлено: 11:17 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911910834.html
ПВО сбила четыре беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями
ПВО сбила четыре беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями - РИА Новости, 26.11.2023
ПВО сбила четыре беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями
Российские военные сбили четыре украинских беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T10:58
2023-11-26T11:17
россия
тульская область
безопасность
специальная военная операция на украине
сергей собянин
вооруженные силы украины
брянская область
москва
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские военные сбили четыре украинских беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями, сообщили в Минобороны.&quot;Двадцать шестого ноября около 9:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей&quot;, — говорится в публикации.Сегодня ночью в ведомстве заявили, что российские средства ПВО перехватили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых беспилотников летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник уничтожили в подмосковном Подольске. По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911893746.html
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россия, тульская область, безопасность, сергей собянин, вооруженные силы украины, брянская область, москва
Россия, Тульская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Москва
ПВО сбила четыре беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями

Минобороны: над Брянской, Смоленской и Тульской областями уничтожили четыре БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские военные сбили четыре украинских беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями, сообщили в Минобороны.
«

"Двадцать шестого ноября около 9:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей", — говорится в публикации.

Сегодня ночью в ведомстве заявили, что российские средства ПВО перехватили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых беспилотников летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник уничтожили в подмосковном Подольске. По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО.
Обломки сбитого беспилотника - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Губернатор Московской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА
Вчера, 07:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТульская областьБезопасностьСергей СобянинВооруженные силы УкраиныБрянская областьМосква
 
 
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