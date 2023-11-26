https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911910834.html

ПВО сбила четыре беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями

ПВО сбила четыре беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями - РИА Новости, 26.11.2023

ПВО сбила четыре беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями

Российские военные сбили четыре украинских беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T10:58

2023-11-26T10:58

2023-11-26T11:17

россия

тульская область

безопасность

специальная военная операция на украине

сергей собянин

вооруженные силы украины

брянская область

москва

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские военные сбили четыре украинских беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями, сообщили в Минобороны."Двадцать шестого ноября около 9:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей", — говорится в публикации.Сегодня ночью в ведомстве заявили, что российские средства ПВО перехватили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых беспилотников летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник уничтожили в подмосковном Подольске. По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО.

https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911893746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, тульская область, безопасность, сергей собянин, вооруженные силы украины, брянская область, москва