https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911910834.html
ПВО сбила четыре беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями
ПВО сбила четыре беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями - РИА Новости, 26.11.2023
ПВО сбила четыре беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями
Российские военные сбили четыре украинских беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T10:58
2023-11-26T10:58
2023-11-26T11:17
россия
тульская область
безопасность
специальная военная операция на украине
сергей собянин
вооруженные силы украины
брянская область
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские военные сбили четыре украинских беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями, сообщили в Минобороны."Двадцать шестого ноября около 9:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей", — говорится в публикации.Сегодня ночью в ведомстве заявили, что российские средства ПВО перехватили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых беспилотников летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник уничтожили в подмосковном Подольске. По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911893746.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ПВО сбила четыре беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями
Минобороны: над Брянской, Смоленской и Тульской областями уничтожили четыре БПЛА