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Собянин сообщил о пресечении еще одной попытки пролета БПЛА к Москве - РИА Новости, 26.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:56 26.11.2023 (обновлено: 06:26 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911889509.html
Собянин сообщил о пресечении еще одной попытки пролета БПЛА к Москве
Собянин сообщил о пресечении еще одной попытки пролета БПЛА к Москве - РИА Новости, 26.11.2023
Собянин сообщил о пресечении еще одной попытки пролета БПЛА к Москве
Противовоздушная оборона пресекла еще одну попытку пролета беспилотника к Москве, разрушений и пострадавших после падения обломков, по предварительным данным,... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T05:56
2023-11-26T06:26
специальная военная операция на украине
москва
брянская область
сергей собянин
telegram
подольск
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Противовоздушная оборона пресекла еще одну попытку пролета беспилотника к Москве, разрушений и пострадавших после падения обломков, по предварительным данным, нет, сообщил мэр Сергей Собянин.Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он сообщил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. Он уточнил, что предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет."Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Раменском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - написал он в Telegram.Это третье за ночь и утро воскресенья сообщение в его канале о сбитых украинских дронах.
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москва, брянская область, сергей собянин, telegram, подольск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Брянская область, Сергей Собянин, Telegram, Подольск, Происшествия
Собянин сообщил о пресечении еще одной попытки пролета БПЛА к Москве

Собянин: ПВО пресекла еще одну попытку пролета БПЛА ВСУ к Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Противовоздушная оборона пресекла еще одну попытку пролета беспилотника к Москве, разрушений и пострадавших после падения обломков, по предварительным данным, нет, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он сообщил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. Он уточнил, что предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет.
"Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Раменском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - написал он в Telegram.

Это третье за ночь и утро воскресенья сообщение в его канале о сбитых украинских дронах.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваБрянская областьСергей СобянинTelegramПодольскПроисшествия
 
 
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