https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911889509.html
Собянин сообщил о пресечении еще одной попытки пролета БПЛА к Москве
Собянин сообщил о пресечении еще одной попытки пролета БПЛА к Москве - РИА Новости, 26.11.2023
Собянин сообщил о пресечении еще одной попытки пролета БПЛА к Москве
Противовоздушная оборона пресекла еще одну попытку пролета беспилотника к Москве, разрушений и пострадавших после падения обломков, по предварительным данным,... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T05:56
2023-11-26T05:56
2023-11-26T06:26
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Противовоздушная оборона пресекла еще одну попытку пролета беспилотника к Москве, разрушений и пострадавших после падения обломков, по предварительным данным, нет, сообщил мэр Сергей Собянин.Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он сообщил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. Он уточнил, что предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет."Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Раменском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - написал он в Telegram.Это третье за ночь и утро воскресенья сообщение в его канале о сбитых украинских дронах.
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москва, брянская область, сергей собянин, telegram, подольск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Брянская область, Сергей Собянин, Telegram, Подольск, Происшествия
Собянин сообщил о пресечении еще одной попытки пролета БПЛА к Москве
Собянин: ПВО пресекла еще одну попытку пролета БПЛА ВСУ к Москве