https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911888170.html
В Подольске уничтожили еще один летевший к Москве БПЛА, сообщил Собянин
В Подольске уничтожили еще один летевший к Москве БПЛА, сообщил Собянин - РИА Новости, 26.11.2023
В Подольске уничтожили еще один летевший к Москве БПЛА, сообщил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске, предварительно, разрушений и пострадавших нет РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T05:06
2023-11-26T05:06
2023-11-26T06:37
специальная военная операция на украине
москва
подольск
сергей собянин
брянская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36643/76/366437690_0:172:2946:1829_1920x0_80_0_0_2b680a69478ae0c41f4695b83d59354f.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске, предварительно, разрушений и пострадавших нетРанее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Он уточнил, что предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет."Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231121/bespilotnik-1910778904.html
москва
подольск
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36643/76/366437690_140:0:2807:2000_1920x0_80_0_0_6ec90fe8bf384ff68249cd3787b9762f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, подольск, сергей собянин, брянская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Подольск, Сергей Собянин, Брянская область, Происшествия
В Подольске уничтожили еще один летевший к Москве БПЛА, сообщил Собянин
Собянин: ПВО уничтожила в Подольске еще один направляющийся к Москве БПЛА