https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911888170.html

В Подольске уничтожили еще один летевший к Москве БПЛА, сообщил Собянин

В Подольске уничтожили еще один летевший к Москве БПЛА, сообщил Собянин - РИА Новости, 26.11.2023

В Подольске уничтожили еще один летевший к Москве БПЛА, сообщил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске, предварительно, разрушений и пострадавших нет РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T05:06

2023-11-26T05:06

2023-11-26T06:37

специальная военная операция на украине

москва

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сергей собянин

брянская область

происшествия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске, предварительно, разрушений и пострадавших нетРанее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Он уточнил, что предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет."Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231121/bespilotnik-1910778904.html

москва

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москва, подольск, сергей собянин, брянская область, происшествия