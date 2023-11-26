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В Подольске уничтожили еще один летевший к Москве БПЛА, сообщил Собянин - РИА Новости, 26.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 26.11.2023 (обновлено: 06:37 26.11.2023)
https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911888170.html
В Подольске уничтожили еще один летевший к Москве БПЛА, сообщил Собянин
В Подольске уничтожили еще один летевший к Москве БПЛА, сообщил Собянин - РИА Новости, 26.11.2023
В Подольске уничтожили еще один летевший к Москве БПЛА, сообщил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске, предварительно, разрушений и пострадавших нет РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T05:06
2023-11-26T06:37
специальная военная операция на украине
москва
подольск
сергей собянин
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске, предварительно, разрушений и пострадавших нетРанее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Он уточнил, что предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет."Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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москва
подольск
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москва, подольск, сергей собянин, брянская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Подольск, Сергей Собянин, Брянская область, Происшествия
В Подольске уничтожили еще один летевший к Москве БПЛА, сообщил Собянин

Собянин: ПВО уничтожила в Подольске еще один направляющийся к Москве БПЛА

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске, предварительно, разрушений и пострадавших нет
Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Он уточнил, что предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет.
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Над территорией Ростовской области сбили украинский беспилотник
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"Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - написал он в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваПодольскСергей СобянинБрянская областьПроисшествия
 
 
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