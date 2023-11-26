В Кремле прокомментировали ситуацию с участием Армении в ОДКБ
Песков: Россия надеется, что Армения вернется к расширенному участию в ОДКБ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя - РИА Новости. Все страны-участницы ОДКБ солидарны в необходимости дальнейшего укрепления развития блока, Россия надеется, что Армения со временем возобновит свой подход в пользу расширенного участия в организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть позиция Армении, она хорошо известна, не во всем мы можем согласиться, потому что ОДКБ сохраняет свою востребованность. Все страны солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития этого блока. Поэтому мы надеемся, что именно таким путем мы пойдем дальше, и надеемся, что и наши армянские друзья тоже все-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".