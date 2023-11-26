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В Кремле прокомментировали ситуацию с участием Армении в ОДКБ - РИА Новости, 26.11.2023
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12:56 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/armeniya-1911921878.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с участием Армении в ОДКБ
В Кремле прокомментировали ситуацию с участием Армении в ОДКБ - РИА Новости, 26.11.2023
В Кремле прокомментировали ситуацию с участием Армении в ОДКБ
Все страны-участницы ОДКБ солидарны в необходимости дальнейшего укрепления развития блока, Россия надеется, что Армения со временем возобновит свой подход в... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T12:56
2023-11-26T12:56
дмитрий песков
одкб
армения
павел зарубин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя - РИА Новости. Все страны-участницы ОДКБ солидарны в необходимости дальнейшего укрепления развития блока, Россия надеется, что Армения со временем возобновит свой подход в пользу расширенного участия в организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть позиция Армении, она хорошо известна, не во всем мы можем согласиться, потому что ОДКБ сохраняет свою востребованность. Все страны солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития этого блока. Поэтому мы надеемся, что именно таким путем мы пойдем дальше, и надеемся, что и наши армянские друзья тоже все-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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дмитрий песков, одкб, армения, павел зарубин
Дмитрий Песков, ОДКБ, Армения, Павел Зарубин
В Кремле прокомментировали ситуацию с участием Армении в ОДКБ

Песков: Россия надеется, что Армения вернется к расширенному участию в ОДКБ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя - РИА Новости. Все страны-участницы ОДКБ солидарны в необходимости дальнейшего укрепления развития блока, Россия надеется, что Армения со временем возобновит свой подход в пользу расширенного участия в организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть позиция Армении, она хорошо известна, не во всем мы можем согласиться, потому что ОДКБ сохраняет свою востребованность. Все страны солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития этого блока. Поэтому мы надеемся, что именно таким путем мы пойдем дальше, и надеемся, что и наши армянские друзья тоже все-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Пашинян оценил перспективы переговоров России и Армении на высшем уровне
24 ноября, 18:23
 
Дмитрий ПесковОДКБАрменияПавел Зарубин
 
 
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