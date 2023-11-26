https://ria.ru/20231126/armeniya-1911921878.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с участием Армении в ОДКБ

В Кремле прокомментировали ситуацию с участием Армении в ОДКБ - РИА Новости, 26.11.2023

В Кремле прокомментировали ситуацию с участием Армении в ОДКБ

Все страны-участницы ОДКБ солидарны в необходимости дальнейшего укрепления развития блока, Россия надеется, что Армения со временем возобновит свой подход в... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T12:56

2023-11-26T12:56

2023-11-26T12:56

дмитрий песков

одкб

армения

павел зарубин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя - РИА Новости. Все страны-участницы ОДКБ солидарны в необходимости дальнейшего укрепления развития блока, Россия надеется, что Армения со временем возобновит свой подход в пользу расширенного участия в организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть позиция Армении, она хорошо известна, не во всем мы можем согласиться, потому что ОДКБ сохраняет свою востребованность. Все страны солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития этого блока. Поэтому мы надеемся, что именно таким путем мы пойдем дальше, и надеемся, что и наши армянские друзья тоже все-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20231124/peregovory-1911705912.html

армения

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, одкб, армения, павел зарубин