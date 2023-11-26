https://ria.ru/20231126/aeroporty-1911904013.html
Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе
Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе - РИА Новости, 26.11.2023
Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе
Аэропорты Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на полеты в воскресенье утром, сейчас работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T09:53
2023-11-26T09:53
2023-11-26T09:53
жуковский
домодедово (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Аэропорты Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на полеты в воскресенье утром, сейчас работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней. "По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 05:34 до 06:30. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе Домодедово. "Аэропорт работает в штатном режиме. Ограничения водились с 5:30 до 6:30", - отметили в пресс-службе аэропорта Жуковский.
https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911893746.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, домодедово (аэропорт), москва
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Москва
Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе
Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе после ограничений
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Аэропорты Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на полеты в воскресенье утром, сейчас работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней.
"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 05:34 до 06:30. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе Домодедово.
"Аэропорт работает в штатном режиме. Ограничения водились с 5:30 до 6:30", - отметили в пресс-службе аэропорта Жуковский.
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