https://ria.ru/20231126/aeroporty-1911904013.html

Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе - РИА Новости, 26.11.2023

Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

Аэропорты Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на полеты в воскресенье утром, сейчас работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T09:53

2023-11-26T09:53

2023-11-26T09:53

жуковский

домодедово (аэропорт)

москва

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Аэропорты Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на полеты в воскресенье утром, сейчас работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней. "По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 05:34 до 06:30. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе Домодедово. "Аэропорт работает в штатном режиме. Ограничения водились с 5:30 до 6:30", - отметили в пресс-службе аэропорта Жуковский.

https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911893746.html

жуковский

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

жуковский, домодедово (аэропорт), москва