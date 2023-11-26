Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/aeroporty-1911904013.html
Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе
Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе - РИА Новости, 26.11.2023
Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе
Аэропорты Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на полеты в воскресенье утром, сейчас работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T09:53
2023-11-26T09:53
жуковский
домодедово (аэропорт)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703131_0:156:3073:1885_1920x0_80_0_0_df9fe869514490ad5cab853567dfd20e.jpg
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Аэропорты Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на полеты в воскресенье утром, сейчас работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней. "По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 05:34 до 06:30. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе Домодедово. "Аэропорт работает в штатном режиме. Ограничения водились с 5:30 до 6:30", - отметили в пресс-службе аэропорта Жуковский.
https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911893746.html
жуковский
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900703131_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_b9c74983ac53d1611e84155a43cf1ade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жуковский, домодедово (аэропорт), москва
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Москва
Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе после ограничений

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры возле аэропорта Домодедово
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пассажиры возле аэропорта Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Аэропорты Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на полеты в воскресенье утром, сейчас работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней.
"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 05:34 до 06:30. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе Домодедово.
"Аэропорт работает в штатном режиме. Ограничения водились с 5:30 до 6:30", - отметили в пресс-службе аэропорта Жуковский.
Обломки сбитого беспилотника - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Губернатор Московской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА
Вчера, 07:51
 
ЖуковскийДомодедово (аэропорт)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала