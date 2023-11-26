https://ria.ru/20231126/aeroporty-1911897890.html

В аэропортах Москвы задержали почти 30 рейсов

В аэропортах Москвы задержали почти 30 рейсов - РИА Новости, 26.11.2023

В аэропортах Москвы задержали почти 30 рейсов

По меньшей мере 29 рейсов задержаны и три отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром, следует из данных... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T08:51

2023-11-26T08:51

2023-11-26T08:51

москва

московская область (подмосковье)

россия

сергей собянин

андрей воробьев

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905781100_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_398b5c61bb81ca61a954e3b163297189.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 29 рейсов задержаны и три отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 8.32 мск, во "Внуково" задержаны девять рейсов, в "Домодедово" задержаны 11 рейсов и еще три отменены. В "Шереметьево" задержаны девять рейсов. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. Собянин уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет. Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в воскресенье ночью силами ПВО Минобороны были перехвачены пять БПЛА над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. По его словам, в трех случаях есть повреждения строений на земле, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911889509.html

https://ria.ru/20231126/bespilotniki-1911890324.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, московская область (подмосковье), россия, сергей собянин, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), общество