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В аэропортах Москвы задержали почти 30 рейсов - РИА Новости, 26.11.2023
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08:51 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/aeroporty-1911897890.html
В аэропортах Москвы задержали почти 30 рейсов
В аэропортах Москвы задержали почти 30 рейсов - РИА Новости, 26.11.2023
В аэропортах Москвы задержали почти 30 рейсов
По меньшей мере 29 рейсов задержаны и три отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром, следует из данных... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T08:51
2023-11-26T08:51
москва
московская область (подмосковье)
россия
сергей собянин
андрей воробьев
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 29 рейсов задержаны и три отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 8.32 мск, во "Внуково" задержаны девять рейсов, в "Домодедово" задержаны 11 рейсов и еще три отменены. В "Шереметьево" задержаны девять рейсов. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. Собянин уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет. Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в воскресенье ночью силами ПВО Минобороны были перехвачены пять БПЛА над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. По его словам, в трех случаях есть повреждения строений на земле, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20231126/bespilotnik-1911889509.html
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москва, московская область (подмосковье), россия, сергей собянин, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Общество
В аэропортах Москвы задержали почти 30 рейсов

В аэропортах Москвы задержали 29 рейсов, еще три вылета отменили

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажир возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажир возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажир возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 29 рейсов задержаны и три отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 8.32 мск, во "Внуково" задержаны девять рейсов, в "Домодедово" задержаны 11 рейсов и еще три отменены. В "Шереметьево" задержаны девять рейсов.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Собянин сообщил о пресечении еще одной попытки пролета БПЛА к Москве
Вчера, 05:56
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. Собянин уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.
Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в воскресенье ночью силами ПВО Минобороны были перехвачены пять БПЛА над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. По его словам, в трех случаях есть повреждения строений на земле, погибших и пострадавших нет.
Военнослужащие зенитного ракетного полка - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
В Минобороны рассказали об уничтожении украинских БПЛА в четырех областях
Вчера, 06:16
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияСергей СобянинАндрей ВоробьевДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Общество
 
 
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