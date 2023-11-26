https://ria.ru/20231126/aeroport-1911993197.html

Аэропорт Сочи снова принимает самолеты

Аэропорт Сочи снова принимает самолеты - РИА Новости, 26.11.2023

Аэропорт Сочи снова принимает самолеты

Самолеты снова начали совершать посадки в аэропорту Сочи, два борта, ушедших на запасной аэродром в Минеральные Воды из-за ливней в олимпийской столице, уже... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-26T22:43

2023-11-26T22:43

2023-11-26T22:43

сочи

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СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Самолеты снова начали совершать посадки в аэропорту Сочи, два борта, ушедших на запасной аэродром в Минеральные Воды из-за ливней в олимпийской столице, уже возвращаются, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта. Ранее представители воздушной гавани говорили, что десять самолётов ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды из-за ливней в Сочи. "Погодные условия дали возможность экипажам совершать посадки. А первые два борта уже возвращаются с запасного аэродрома. Тем не менее в аэропорту создали оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений, установили дополнительные кулеры в зонах аэропорта, усилили наш контакт-центр", - говорится в Telegram-канале воздушной гавани. Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в центральном Сочи интенсивность осадков снизилась, однако дожди не прекратились. На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение.

https://ria.ru/20231126/volny-1911991964.html

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сочи