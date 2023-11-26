Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Сочи снова принимает самолеты - РИА Новости, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 26.11.2023
https://ria.ru/20231126/aeroport-1911993197.html
Аэропорт Сочи снова принимает самолеты
Аэропорт Сочи снова принимает самолеты - РИА Новости, 26.11.2023
Аэропорт Сочи снова принимает самолеты
Самолеты снова начали совершать посадки в аэропорту Сочи, два борта, ушедших на запасной аэродром в Минеральные Воды из-за ливней в олимпийской столице, уже... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-26T22:43
2023-11-26T22:43
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102537/71/1025377176_0:113:3242:1937_1920x0_80_0_0_60a90c0023a602a7e921302b02fcd9e1.jpg
СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Самолеты снова начали совершать посадки в аэропорту Сочи, два борта, ушедших на запасной аэродром в Минеральные Воды из-за ливней в олимпийской столице, уже возвращаются, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта. Ранее представители воздушной гавани говорили, что десять самолётов ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды из-за ливней в Сочи. "Погодные условия дали возможность экипажам совершать посадки. А первые два борта уже возвращаются с запасного аэродрома. Тем не менее в аэропорту создали оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений, установили дополнительные кулеры в зонах аэропорта, усилили наш контакт-центр", - говорится в Telegram-канале воздушной гавани. Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в центральном Сочи интенсивность осадков снизилась, однако дожди не прекратились. На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение.
https://ria.ru/20231126/volny-1911991964.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102537/71/1025377176_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_4500a21c6783f2d5e030d83489d3fb9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи
Сочи
Аэропорт Сочи снова принимает самолеты

Сочинский аэропорт, работу которого нарушил ливень, снова принимает самолеты

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на аэропорт в Сочи
Вид на аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Вид на аэропорт в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 26 ноя – РИА Новости. Самолеты снова начали совершать посадки в аэропорту Сочи, два борта, ушедших на запасной аэродром в Минеральные Воды из-за ливней в олимпийской столице, уже возвращаются, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.
Ранее представители воздушной гавани говорили, что десять самолётов ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды из-за ливней в Сочи.
«
"Погодные условия дали возможность экипажам совершать посадки. А первые два борта уже возвращаются с запасного аэродрома. Тем не менее в аэропорту создали оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений, установили дополнительные кулеры в зонах аэропорта, усилили наш контакт-центр", - говорится в Telegram-канале воздушной гавани.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в центральном Сочи интенсивность осадков снизилась, однако дожди не прекратились. На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение.
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Волны высотой до восьми метров ожидаются на Черноморском побережье
Вчера, 22:30
 
Сочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала