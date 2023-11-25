https://ria.ru/20231125/zaporozhe-1911786854.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье - РИА Новости, 25.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T10:06
2023-11-25T10:06
2023-11-25T10:06
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучал в 09.17 мск, а также тревога была объявлена в Днепропетровской области Украины в 09.28. Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20231125/uchrezhdeniya-1911786493.html
запорожье
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье
"Общественное": в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное
".
"В Запорожье были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучал в 09.17 мск, а также тревога была объявлена в Днепропетровской области Украины в 09.28.
Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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