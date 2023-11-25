https://ria.ru/20231125/zaporozhe-1911786854.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье - РИА Новости, 25.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T10:06

2023-11-25T10:06

2023-11-25T10:06

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучал в 09.17 мск, а также тревога была объявлена в Днепропетровской области Украины в 09.28. Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20231125/uchrezhdeniya-1911786493.html

запорожье

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожье, запорожская область