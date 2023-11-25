https://ria.ru/20231125/zalozhniki-1911877054.html

ХАМАС передало Красному Кресту 13 израильских заложников и 7 иностранцев

ХАМАС передало Красному Кресту 13 израильских заложников и 7 иностранцев - РИА Новости, 26.11.2023

ХАМАС передало Красному Кресту 13 израильских заложников и 7 иностранцев

Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" заявило, что передало Красному Кресту 13 израильских заложников и семь иностранцев. РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-25T23:59

2023-11-25T23:59

2023-11-26T01:20

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

красный крест

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ТУНИС, 25 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" заявило, что передало Красному Кресту 13 израильских заложников и семь иностранцев.В субботу сделка между ХАМАС и Израилем о четырехдневном перемирии и обмене заложниками и заключенными оказалась на грани срыва после того, как палестинское движение обвинило Тель-Авив в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Усилиями посредников кризис удалось предотвратить, и катарцы объявили, что на свободу выходят 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семеро иностранцев, которых ХАМАС отпускает вне рамок сделки."В рамках гуманитарного перемирия "Бригады Аль-Кассама" передали Красному Кресту 13 задержанных израильтян и 7 иностранных граждан", - говорится заявлении в Telegram-канале движения.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) со ссылкой на данные Красного Креста сообщила, что заложников доставили в Египет и затем они прибыли в Израиль.ХАМАС, в свою очередь, заявило, что освободило находившихся у него граждан Таиланда "в ответ на усилия" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.Перемирие началось утром в пятницу. По условиям сделки, перемирие может продлиться максимум десять дней. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Кроме того, за это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных. ХАМАС уже освободило 13 заложников, среди которых женщины и дети. Израиль, в свою очередь, отпустил 39 палестинских заключенных, в их числе 24 женщины.Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля.

https://ria.ru/20231126/miting-1911878359.html

https://ria.ru/20231124/iz-1911526173.html

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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, красный крест