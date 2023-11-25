https://ria.ru/20231125/zaklyuchennye-1911796291.html

СМИ: Израиль освободит 42 палестинских заключенных в субботу

СМИ: Израиль освободит 42 палестинских заключенных в субботу - РИА Новости, 25.11.2023

СМИ: Израиль освободит 42 палестинских заключенных в субботу

Управление тюрем Израиля получило список из 42 палестинских заключенных, которых планируется освободить в субботу в рамках второго дня сделки с ХАМАС по... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T11:58

2023-11-25T11:58

2023-11-25T12:10

в мире

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя - РИА Новости. Управление тюрем Израиля получило список из 42 палестинских заключенных, которых планируется освободить в субботу в рамках второго дня сделки с ХАМАС по прекращению огня и освобождению израильских заложников, начались соответствующие приготовления, сообщает портал Ynet.По данным портала, около 13:30 по местному времени (14:30 мск) группа заключенных должна быть переведена из израильских тюрем в тюрьму Офер на Западном берегу. Там они встретятся с представителями Красного креста.Освобождение состоится после того, как в Израиль прибудет вторая группа израильских заложников из сектора Газа, которых также должны в субботу освободить в рамках договоренностей, отмечает портал.Власти Израиля сообщили в пятницу вечером, что получили список заложников, которых освободят в субботу.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году