Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Израиль освободит 42 палестинских заключенных в субботу - РИА Новости, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 25.11.2023 (обновлено: 12:10 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/zaklyuchennye-1911796291.html
СМИ: Израиль освободит 42 палестинских заключенных в субботу
СМИ: Израиль освободит 42 палестинских заключенных в субботу - РИА Новости, 25.11.2023
СМИ: Израиль освободит 42 палестинских заключенных в субботу
Управление тюрем Израиля получило список из 42 палестинских заключенных, которых планируется освободить в субботу в рамках второго дня сделки с ХАМАС по... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T11:58
2023-11-25T12:10
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903451103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2188a65824efe4baa36685e467fa00e5.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя - РИА Новости. Управление тюрем Израиля получило список из 42 палестинских заключенных, которых планируется освободить в субботу в рамках второго дня сделки с ХАМАС по прекращению огня и освобождению израильских заложников, начались соответствующие приготовления, сообщает портал Ynet.По данным портала, около 13:30 по местному времени (14:30 мск) группа заключенных должна быть переведена из израильских тюрем в тюрьму Офер на Западном берегу. Там они встретятся с представителями Красного креста.Освобождение состоится после того, как в Израиль прибудет вторая группа израильских заложников из сектора Газа, которых также должны в субботу освободить в рамках договоренностей, отмечает портал.Власти Израиля сообщили в пятницу вечером, что получили список заложников, которых освободят в субботу.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903451103_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_021895a08020424d9416a23611e96513.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Израиль освободит 42 палестинских заключенных в субботу

Ynet: Израиль освободит 42 палестинских заключенных в субботу по сделке с ХАМАС

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя - РИА Новости. Управление тюрем Израиля получило список из 42 палестинских заключенных, которых планируется освободить в субботу в рамках второго дня сделки с ХАМАС по прекращению огня и освобождению израильских заложников, начались соответствующие приготовления, сообщает портал Ynet.
По данным портала, около 13:30 по местному времени (14:30 мск) группа заключенных должна быть переведена из израильских тюрем в тюрьму Офер на Западном берегу. Там они встретятся с представителями Красного креста.
Освобождение состоится после того, как в Израиль прибудет вторая группа израильских заложников из сектора Газа, которых также должны в субботу освободить в рамках договоренностей, отмечает портал.
Власти Израиля сообщили в пятницу вечером, что получили список заложников, которых освободят в субботу.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала