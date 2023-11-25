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На Украине заявили о создании "гетто" для не говорящих по-украински - РИА Новости, 25.11.2023
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04:51 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/zakarpate-1911769911.html
На Украине заявили о создании "гетто" для не говорящих по-украински
На Украине заявили о создании "гетто" для не говорящих по-украински - РИА Новости, 25.11.2023
На Украине заявили о создании "гетто" для не говорящих по-украински
Приграничные районы Закарпатья превратились в гетто для венгров, заявил глава венгерской общины Тибор Томпа в интервью "Радио НВ". РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T04:51
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Приграничные районы Закарпатья превратились в гетто для венгров, заявил глава венгерской общины Тибор Томпа в интервью "Радио НВ"."Поселений на Закарпатье (в которых не говорят по-украински. — Прим. ред.), особенно в прилежащем к границе районе, очень и очень много. Это привело к созданию одноязычного гетто, и эти люди абсолютно не интегрированы в украинское общество", — высказался Томпа.Он пояснил, что для венгерской общины на Украине основной проблемой стало незнание украинского языка. По словам Томпы, даже украинцы, проживающие в Закарпатье, отдают своих детей в венгерские школы, из-за чего усложняется интеграция в украинское общество, а не знающих государственного языка венгров он назвал "пропащим поколением".Ранее газета Magyar Hírlap писала, что политика Владимира Зеленского, нацеленная против нацменьшинств, помешает Украине вступить в ЕС. Киев постановил, что в венгерских школах Закарпатья учителя и ученики смогут разговаривать друг с другом на родном языке только с пяти часов дня.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз
На Украине заявили о создании "гетто" для не говорящих по-украински

Глава общины Тибор Томпа: Украина превратила Закарпатье в гетто для венгров

© iStock.com / CarmianГород Ужгород
Город Ужгород - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© iStock.com / Carmian
Город Ужгород. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Приграничные районы Закарпатья превратились в гетто для венгров, заявил глава венгерской общины Тибор Томпа в интервью "Радио НВ".
«
"Поселений на Закарпатье (в которых не говорят по-украински. — Прим. ред.), особенно в прилежащем к границе районе, очень и очень много. Это привело к созданию одноязычного гетто, и эти люди абсолютно не интегрированы в украинское общество", — высказался Томпа.
Он пояснил, что для венгерской общины на Украине основной проблемой стало незнание украинского языка. По словам Томпы, даже украинцы, проживающие в Закарпатье, отдают своих детей в венгерские школы, из-за чего усложняется интеграция в украинское общество, а не знающих государственного языка венгров он назвал "пропащим поколением".
Ранее газета Magyar Hírlap писала, что политика Владимира Зеленского, нацеленная против нацменьшинств, помешает Украине вступить в ЕС. Киев постановил, что в венгерских школах Закарпатья учителя и ученики смогут разговаривать друг с другом на родном языке только с пяти часов дня.
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