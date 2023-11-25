https://ria.ru/20231125/voenkor-1911818011.html
Киселев прокомментировал гибель военкора Максудова
Киселев прокомментировал гибель военкора Максудова - РИА Новости, 25.11.2023
Киселев прокомментировал гибель военкора Максудова
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал погибшего корреспондента ВГТРК Бориса Максудова представителем нового... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T15:19
2023-11-25T15:19
2023-11-25T15:19
россия
запорожская область
джанкой
дмитрий киселев
борис максудов
владимир соловьев (телеведущий)
вгтрк
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал погибшего корреспондента ВГТРК Бориса Максудова представителем нового поколения военкоров, которых отличает яркость, смелость и мужество. Церемония прощания с погибшим журналистом Борисом Максудовым прошла в московском телецентре на Шаболовке при большом числе его товарищей по ВГТРК и коллег из других СМИ, друзей и близких. "Это специальная военная операция окрасила нашу профессию в цвета хаки. Часто сквозь хаки проступает кровь, как раз с Борисом Максудовым такой случай. Это новое поколение военкоров, которых отличает яркость, мужество, смелость, образность, красота, и Борис являлся воплощением этих качеств", - сказал Киселев в эфире канала "Россия 1". В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. В четверг журналист Владимир Соловьев сообщил, что Максудов скончался от ранений в шесть утра по дороге в Джанкой. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военкора телеканала "Россия 24".
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россия, запорожская область, джанкой, дмитрий киселев, борис максудов, владимир соловьев (телеведущий), вгтрк, вооруженные силы украины
Россия, Запорожская область, Джанкой, Дмитрий Киселев, Борис Максудов, Владимир Соловьев (телеведущий), ВГТРК, Вооруженные силы Украины
Киселев прокомментировал гибель военкора Максудова
Киселев: Максудов — образец нового поколения военкоров, отличающихся мужеством