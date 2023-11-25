https://ria.ru/20231125/voenkor-1911818011.html

Киселев прокомментировал гибель военкора Максудова

Киселев прокомментировал гибель военкора Максудова - РИА Новости, 25.11.2023

Киселев прокомментировал гибель военкора Максудова

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал погибшего корреспондента ВГТРК Бориса Максудова представителем нового... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T15:19

2023-11-25T15:19

2023-11-25T15:19

россия

запорожская область

джанкой

дмитрий киселев

борис максудов

владимир соловьев (телеведущий)

вгтрк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал погибшего корреспондента ВГТРК Бориса Максудова представителем нового поколения военкоров, которых отличает яркость, смелость и мужество. Церемония прощания с погибшим журналистом Борисом Максудовым прошла в московском телецентре на Шаболовке при большом числе его товарищей по ВГТРК и коллег из других СМИ, друзей и близких. "Это специальная военная операция окрасила нашу профессию в цвета хаки. Часто сквозь хаки проступает кровь, как раз с Борисом Максудовым такой случай. Это новое поколение военкоров, которых отличает яркость, мужество, смелость, образность, красота, и Борис являлся воплощением этих качеств", - сказал Киселев в эфире канала "Россия 1". В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. В четверг журналист Владимир Соловьев сообщил, что Максудов скончался от ранений в шесть утра по дороге в Джанкой. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военкора телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20231125/orden-1911778006.html

россия

запорожская область

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россия, запорожская область, джанкой, дмитрий киселев, борис максудов, владимир соловьев (телеведущий), вгтрк, вооруженные силы украины