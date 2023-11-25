https://ria.ru/20231125/uzbekistan-1911806426.html
В исламской академии Узбекистана ждут президента России
В исламской академии Узбекистана ждут президента России - РИА Новости, 25.11.2023
В исламской академии Узбекистана ждут президента России
Доктор исторических наук, профессор кафедры "История и источниковедение ислама IRCICА" Международной исламской академии Узбекистана Саидакбар Агзамходжаев... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T13:46
2023-11-25T13:46
2023-11-25T13:46
религия
россия
узбекистан
владимир путин
дамир мухетдинов
религия
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ТАШКЕНТ, 25 ноя – РИА Новости. Доктор исторических наук, профессор кафедры "История и источниковедение ислама IRCICА" Международной исламской академии Узбекистана Саидакбар Агзамходжаев рассказал РИА Новости, почему преподаватели и студенты ждут президента России Владимира Путина в исламском вузе. "Во время визита президента России Владимира Путина в далеком 2000 году состоялась его встреча с нашим коллективом. Тогда Путин сказал, можно ли его принять в наш вуз в качестве почетного студента. Руководство вуза ответило, что Владимир Путин может считать себя таковым. Президент Путин также оставил запись в книге почетных гостей, это дорогая для нас запись, потому что он отметил, что религиозное образование очень важно для России, Узбекистана и всего мусульманского мира. Мы ждем очередного визита Путина в Узбекистан, в частности, в наш вуз", - сообщил РИА Новости Агзамходжаев в ходе встречи с представителями Духовного управления мусульман РФ во главе с первым зампредом ДУМ РФ Дамиром Мухетдиновым. По его словам, Путин на той встрече особо отметил важность получения образования, в том числе в исламских вузах. "Путин сказал, что взаимодействие России и Узбекистана, в частности, в сфере религиозного образования, сотрудничества исламских вузов двух государств служит интересам стран и позитивно отражается на гражданах, в первую очередь, молодежи", - добавил профессор Международной исламской академии. Он отметил, что с момента визита Путина в исламский вуз прошло много лет, а отношения между странами только улучшились. "Дружба проверяется временем. У нас (между Россией и Узбекистаном) нет никаких расхождений. Все, что говорил Владимир Путин в ходе того визита, сбылось, а планы, которые он очертил по теме образования, выполняются в полной мере. Мы видим только положительные результаты. Еще раз выражу надежду, что Владимир Путин снова к нам приедет", - заключил профессор.
https://ria.ru/20231102/uzbekistan-1906894292.html
https://ria.ru/20231006/pozitsii-1901041491.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, узбекистан, владимир путин, дамир мухетдинов, религия
Религия, Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Дамир Мухетдинов, Религия
В исламской академии Узбекистана ждут президента России
Преподаватели и студенты исламской академии Узбекистана ждут президента России
ТАШКЕНТ, 25 ноя – РИА Новости. Доктор исторических наук, профессор кафедры "История и источниковедение ислама IRCICА" Международной исламской академии Узбекистана Саидакбар Агзамходжаев рассказал РИА Новости, почему преподаватели и студенты ждут президента России Владимира Путина в исламском вузе.
"Во время визита президента России Владимира Путина в далеком 2000 году состоялась его встреча с нашим коллективом. Тогда Путин сказал, можно ли его принять в наш вуз в качестве почетного студента. Руководство вуза ответило, что Владимир Путин может считать себя таковым. Президент Путин также оставил запись в книге почетных гостей, это дорогая для нас запись, потому что он отметил, что религиозное образование очень важно для России, Узбекистана и всего мусульманского мира. Мы ждем очередного визита Путина в Узбекистан, в частности, в наш вуз", - сообщил РИА Новости Агзамходжаев в ходе встречи с представителями Духовного управления мусульман РФ во главе с первым зампредом ДУМ РФ Дамиром Мухетдиновым
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По его словам, Путин на той встрече особо отметил важность получения образования, в том числе в исламских вузах.
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"Путин сказал, что взаимодействие России и Узбекистана, в частности, в сфере религиозного образования, сотрудничества исламских вузов двух государств служит интересам стран и позитивно отражается на гражданах, в первую очередь, молодежи", - добавил профессор Международной исламской академии.
Он отметил, что с момента визита Путина в исламский вуз прошло много лет, а отношения между странами только улучшились.
"Дружба проверяется временем. У нас (между Россией и Узбекистаном) нет никаких расхождений. Все, что говорил Владимир Путин в ходе того визита, сбылось, а планы, которые он очертил по теме образования, выполняются в полной мере. Мы видим только положительные результаты. Еще раз выражу надежду, что Владимир Путин снова к нам приедет", - заключил профессор.
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