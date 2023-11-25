https://ria.ru/20231125/ukraina-1911792901.html

Лондон рассчитывает на долгую войну на Украине, заявил эксперт

Лондон рассчитывает на долгую войну на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 25.11.2023

Лондон рассчитывает на долгую войну на Украине, заявил эксперт

Лондон рассчитывает на долгосрочную войну на Украине, чтобы Россия зациклилась именно в этом направлении, поскольку у англичан есть большие планы относительно... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T11:27

2023-11-25T11:27

2023-11-25T11:27

украина

россия

стамбул

давид арахамия

владимир зеленский

верховная рада украины

нато

борис джонсон

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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Лондон рассчитывает на долгосрочную войну на Украине, чтобы Россия зациклилась именно в этом направлении, поскольку у англичан есть большие планы относительно Центральной Азии, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ. Российско-украинские переговоры проходили в Стамбуле весной 2022 года, Арахамия входил в состав делегации Украины. "Для меня эта новость не стала неожиданностью. Мы знаем, что в Стамбуле Россия и Украина были близки к подписанию соглашения. Делегации даже подписали ряд документов, осталась подпись Владимира Зеленского. Если бы Зеленский подписал договоренности в Стамбуле, война давно бы закончилась. Украину провоцировали не американцы, а англичане. Удивительного в этом признании ничего нет, мы прекрасно знаем, что там происходило", - сказал эксперт. По его словам, у англичан есть большие геополитические планы относительно Центральной Азии. "Это, конечно же, противовес российским интересам в регионе, поэтому англичане заинтересованы в том, чтобы война на Украине продлилась. Англичане рассчитывают на долгосрочную войну, чтобы разделить славянские народы. Регион Центральной Азии для англичан – исторический пункт, там их влияние будет усиливаться. Лондон пытается сделать все возможное, чтобы Россия тратила всю свою энергию только на Украину", - сказал аналитик. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231125/obman-1911773072.html

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россия

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, стамбул, давид арахамия, владимир зеленский, верховная рада украины, нато, борис джонсон, в мире