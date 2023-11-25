Володин назвал уехавших россиян предателями
Володин: возвращающихся из-за границы россиян не ждут с распростертыми объятиями
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Релоканты должны понимать, что их не ждут в России с распростертыми объятиями, они "совершили предательство", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
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"Те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким", — написал парламентарий.
По его словам, многие вернувшиеся в Россию релоканты не нашли себе работу за рубежом. Спикер Госдумы подчеркнул, что в этой связи совершенно правильно заявление кинорежиссера Никиты Михалкова, который сказал, что не намерен работать с ними.
"Некоторые уехавшие из России в Израиль получили там гражданство, а сейчас бегут обратно, отказываясь от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали", — указал Володин.
В октябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что "нам не по пути" с релокантами, занявшими антироссийскую позицию и вставшими на сторону Киева, а остальных родина "всегда ждет". Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев советовал им вернуться в Россию "по-тихому" и приступить к работе на благо Родины и для победы в спецоперации.