https://ria.ru/20231125/uekhavshie-1911781965.html

Володин назвал уехавших россиян предателями

Володин назвал уехавших россиян предателями - РИА Новости, 25.11.2023

Володин назвал уехавших россиян предателями

Релоканты должны понимать, что их не ждут в России с распростертыми объятиями, они "совершили предательство", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T09:07

2023-11-25T09:07

2023-11-25T11:40

вячеслав володин

россия

политика

никита михалков

дмитрий песков

киев

израиль

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:43:2582:1495_1920x0_80_0_0_4e608a003ab1230570cd797c5730a4c1.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Релоканты должны понимать, что их не ждут в России с распростертыми объятиями, они "совершили предательство", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."Те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким", — написал парламентарий.По его словам, многие вернувшиеся в Россию релоканты не нашли себе работу за рубежом. Спикер Госдумы подчеркнул, что в этой связи совершенно правильно заявление кинорежиссера Никиты Михалкова, который сказал, что не намерен работать с ними."Некоторые уехавшие из России в Израиль получили там гражданство, а сейчас бегут обратно, отказываясь от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали", — указал Володин.В октябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что "нам не по пути" с релокантами, занявшими антироссийскую позицию и вставшими на сторону Киева, а остальных родина "всегда ждет". Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев советовал им вернуться в Россию "по-тихому" и приступить к работе на благо Родины и для победы в спецоперации.

https://ria.ru/20231013/relokanty-1902627507.html

россия

киев

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, россия, политика, никита михалков, дмитрий песков, киев, израиль, госдума рф