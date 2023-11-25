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Володин назвал уехавших россиян предателями - РИА Новости, 25.11.2023
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09:07 25.11.2023 (обновлено: 11:40 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/uekhavshie-1911781965.html
Володин назвал уехавших россиян предателями
Володин назвал уехавших россиян предателями - РИА Новости, 25.11.2023
Володин назвал уехавших россиян предателями
Релоканты должны понимать, что их не ждут в России с распростертыми объятиями, они "совершили предательство", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T09:07
2023-11-25T11:40
вячеслав володин
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политика
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Релоканты должны понимать, что их не ждут в России с распростертыми объятиями, они "совершили предательство", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.&quot;Те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким&quot;, — написал парламентарий.По его словам, многие вернувшиеся в Россию релоканты не нашли себе работу за рубежом. Спикер Госдумы подчеркнул, что в этой связи совершенно правильно заявление кинорежиссера Никиты Михалкова, который сказал, что не намерен работать с ними."Некоторые уехавшие из России в Израиль получили там гражданство, а сейчас бегут обратно, отказываясь от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали", — указал Володин.В октябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что "нам не по пути" с релокантами, занявшими антироссийскую позицию и вставшими на сторону Киева, а остальных родина "всегда ждет". Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев советовал им вернуться в Россию "по-тихому" и приступить к работе на благо Родины и для победы в спецоперации.
https://ria.ru/20231013/relokanty-1902627507.html
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вячеслав володин, россия, политика, никита михалков, дмитрий песков, киев, израиль, госдума рф
Вячеслав Володин, Россия, Политика, Никита Михалков, Дмитрий Песков, Киев, Израиль, Госдума РФ
Володин назвал уехавших россиян предателями

Володин: возвращающихся из-за границы россиян не ждут с распростертыми объятиями

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Релоканты должны понимать, что их не ждут в России с распростертыми объятиями, они "совершили предательство", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
«

"Те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким", — написал парламентарий.

По его словам, многие вернувшиеся в Россию релоканты не нашли себе работу за рубежом. Спикер Госдумы подчеркнул, что в этой связи совершенно правильно заявление кинорежиссера Никиты Михалкова, который сказал, что не намерен работать с ними.
"Некоторые уехавшие из России в Израиль получили там гражданство, а сейчас бегут обратно, отказываясь от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали", — указал Володин.
В октябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что "нам не по пути" с релокантами, занявшими антироссийскую позицию и вставшими на сторону Киева, а остальных родина "всегда ждет". Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев советовал им вернуться в Россию "по-тихому" и приступить к работе на благо Родины и для победы в спецоперации.
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Вячеслав ВолодинРоссияПолитикаНикита МихалковДмитрий ПесковКиевИзраильГосдума РФ
 
 
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