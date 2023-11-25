https://ria.ru/20231125/uchrezhdeniya-1911786493.html

В Киеве обесточены 120 учреждений, утверждают на Украине

В Киеве обесточены 120 учреждений, утверждают на Украине - РИА Новости, 25.11.2023

В Киеве обесточены 120 учреждений, утверждают на Украине

Минэнерго Украины сообщает, что в субботу после массированной атаки Киева без света остались 120 учреждений и жилые дома, повреждена воздушная линия... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T10:02

2023-11-25T10:02

2023-11-25T10:02

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минэнерго Украины сообщает, что в субботу после массированной атаки Киева без света остались 120 учреждений и жилые дома, повреждена воздушная линия электропередачи в столице и в Киевской области. "Утром 25 ноября во время масштабных дроновых обстрелов в столице была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго Украины. По данным ведомства, также во время обстрела в Киевской области отключались воздушные линии 330 кВ. Предварительная причина – повреждение вследствие обстрела. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются. Ранее в субботу украинское издание "Зеркало недели" сообщило о серии взрывов в Киеве. Позже в городской военной администрации сообщили о пожаре в нежилом помещении столицы. Позже спикер городской военной администрации Михаил Шаманов заявил, что Киев в ночь на субботу подвергся самой массированной за последний месяц атаке дронами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, украина