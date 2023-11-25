https://ria.ru/20231125/turtsiya-1911860986.html
В Турции заявили о росте использования нацвалют в торговле с Россией
В Турции заявили о росте использования нацвалют в торговле с Россией - РИА Новости, 25.11.2023
В Турции заявили о росте использования нацвалют в торговле с Россией
Министр торговли Турции, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Омер Болат сообщил журналистам об увеличении использования рубля и турецкой лиры в... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T20:34
2023-11-25T20:34
2023-11-25T20:37
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министр торговли Турции, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Омер Болат сообщил журналистам об увеличении использования рубля и турецкой лиры в двусторонней торговле. В субботу вице-премьер РФ Александр Новак совместно с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом и министром торговли страны Омером Болатом встретились в рамках 18-го заседания межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Использование турецкой лиры и рубля в двусторонней торговле увеличивается. Турецкий экспорт в Россию в турецких лирах вырос почти на 400 процентов, а турецкий импорт из России в лирах вырос почти на 150 процентов, в рублях - на 260 процентов. В этом году товарооборот в энергетике немного снизился, потому что цены на энергопродукты и коммодитиз (биржевые товары - ред.) снизились во всем мире", - сообщил турецкий министр. Он отметил, что в прошлом году товарооборот между Россией и Турцией достиг рекордных 68 миллиардов долларов, в этом году в денежном выражении может составить11 миллиардов долларов - экспорт из Турции и 46 миллиардов долларов - экспорт из России. Всего, около 56 миллиардов долларов, уточнил он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, экономика, россия, александр новак
Турция, Экономика, Россия, Александр Новак
В Турции заявили о росте использования нацвалют в торговле с Россией
Глава Минторговли Турции: использование лиры и рубля в торговле увеличивается
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министр торговли Турции, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Омер Болат сообщил журналистам об увеличении использования рубля и турецкой лиры в двусторонней торговле.
В субботу вице-премьер РФ Александр Новак
совместно с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом и министром торговли страны Омером Болатом встретились в рамках 18-го заседания межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
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"Использование турецкой лиры и рубля в двусторонней торговле увеличивается. Турецкий экспорт в Россию в турецких лирах вырос почти на 400 процентов, а турецкий импорт из России в лирах вырос почти на 150 процентов, в рублях - на 260 процентов. В этом году товарооборот в энергетике немного снизился, потому что цены на энергопродукты и коммодитиз (биржевые товары - ред.) снизились во всем мире", - сообщил турецкий министр.
Он отметил, что в прошлом году товарооборот между Россией и Турцией достиг рекордных 68 миллиардов долларов, в этом году в денежном выражении может составить11 миллиардов долларов - экспорт из Турции и 46 миллиардов долларов - экспорт из России. Всего, около 56 миллиардов долларов, уточнил он.
В торговле России и Турции увеличилась доля расчетов в нацвалютах