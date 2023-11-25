https://ria.ru/20231125/trup-1911868856.html

Труп женщины нашли в ванной после тушения пожара в Москве

Труп женщины нашли в ванной после тушения пожара в Москве - РИА Новости, 25.11.2023

Труп женщины нашли в ванной после тушения пожара в Москве

В одной из московских квартир произошел пожар, после тушения которого правоохранители нашли труп женщины в ванной, сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T22:04

2023-11-25T22:04

2023-11-25T22:04

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В одной из московских квартир произошел пожар, после тушения которого правоохранители нашли труп женщины в ванной, сообщили в столичной прокуратуре. "В квартире жилого дома на улице Кировоградская произошел пожар, после тушения которого в ванной комнате обнаружено тело женщины 1934 года рождения", - говорится в Telegram-канале московской прокуратуры. По данным ведомства, точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

https://ria.ru/20231115/telo-1909609835.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва