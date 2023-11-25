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Труп женщины нашли в ванной после тушения пожара в Москве
Труп женщины нашли в ванной после тушения пожара в Москве - РИА Новости, 25.11.2023
Труп женщины нашли в ванной после тушения пожара в Москве
В одной из московских квартир произошел пожар, после тушения которого правоохранители нашли труп женщины в ванной, сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T22:04
2023-11-25T22:04
2023-11-25T22:04
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В одной из московских квартир произошел пожар, после тушения которого правоохранители нашли труп женщины в ванной, сообщили в столичной прокуратуре. "В квартире жилого дома на улице Кировоградская произошел пожар, после тушения которого в ванной комнате обнаружено тело женщины 1934 года рождения", - говорится в Telegram-канале московской прокуратуры. По данным ведомства, точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
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происшествия, москва
Труп женщины нашли в ванной после тушения пожара в Москве
Труп пенсионерки нашли в ванной после тушения пожара в московской квартире