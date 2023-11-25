https://ria.ru/20231125/trevoga-1911820918.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.11.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации украинской столицы. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T15:42

2023-11-25T15:42

2023-11-25T15:49

киев

в мире

россия

сумская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации украинской столицы."В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской обороны", - говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.Кроме того, сообщается о тревоге в Киевской и Сумской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231125/trevoga-1911767467.html

киев

россия

сумская область

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киев, в мире, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины