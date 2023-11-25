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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.11.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T03:44
2023-11-25T03:44
2023-11-25T03:44
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram-канале. "В Киеве объявлена воздушная тревога", - сообщает администрация. Ранее тревога была объявлена в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, где она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В Киеве объявили воздушную тревогу
Администрация: в Киеве объявили воздушную тревогу