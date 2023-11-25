https://ria.ru/20231125/trevoga-1911767467.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.11.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T03:15

2023-11-25T03:15

2023-11-25T03:15

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 02.00 по 02.05 по местному времени (с 03.00 по 03.05 мск). Ранее тревога была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, где она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231125/obstrely-1911759372.html

украина

черкасская область

полтавская область

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в мире, украина, черкасская область, полтавская область, вооруженные силы рф