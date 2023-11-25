https://ria.ru/20231125/tekhnologiya-1911768006.html
Ученые разработали новую технологию составления карт небесных тел
Ученые разработали новую технологию составления карт небесных тел - РИА Новости, 25.11.2023
Ученые разработали новую технологию составления карт небесных тел
Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) разработал технологию изучения и картографирования небесных тел "Лунный топограф", он... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T03:19
2023-11-25T03:19
2023-11-25T03:19
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) разработал технологию изучения и картографирования небесных тел "Лунный топограф", он впервые представит ее на Конгрессе молодых ученых, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) разработал комплексную технологию геодезического изучения небесных тел "Лунный топограф", на основе которой проводятся изыскания и картографирование для перспективных космических исследований. Проект будет представлен на стенде университета на III Конгрессе молодых ученых, который пройдет в парке науки и искусства "Сириус", - говорится в сообщении. Как отмечает научный руководитель Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК Ирина Надеждина, технология позволит создавать продукты различных уровней обработки небесных тел от цветных изображений до сложных метрических 3D-моделей и карт. Посетители конгресса смогут увидеть продукты исследований, полученные с помощью "Лунного топографа", в том числе 3D-макет Гипериона - спутника Сатурна и результаты цифрового моделирования рельефа предполагаемого места посадки миссии "Луна-25". С 28 по 30 ноября на федеральной территории "Сириус" пройдет III Конгресс молодых ученых, который входит в план Десятилетия науки и технологий, является его ключевым ежегодным мероприятием.
https://ria.ru/20231125/luna-1911767030.html
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космос - риа наука, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), наука, россия
Наука, Космос - РИА Наука, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Наука, Россия
Ученые разработали новую технологию составления карт небесных тел
Ученые разработали технологию составления карт небесных тел "Лунный топограф"
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) разработал технологию изучения и картографирования небесных тел "Лунный топограф", он впервые представит ее на Конгрессе молодых ученых, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
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"Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) разработал комплексную технологию геодезического изучения небесных тел "Лунный топограф", на основе которой проводятся изыскания и картографирование для перспективных космических исследований. Проект будет представлен на стенде университета на III Конгрессе молодых ученых, который пройдет в парке науки и искусства "Сириус", - говорится в сообщении.
Как отмечает научный руководитель Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК Ирина Надеждина, технология позволит создавать продукты различных уровней обработки небесных тел от цветных изображений до сложных метрических 3D-моделей и карт.
Посетители конгресса смогут увидеть продукты исследований, полученные с помощью "Лунного топографа", в том числе 3D-макет Гипериона - спутника Сатурна и результаты цифрового моделирования рельефа предполагаемого места посадки миссии "Луна-25".
С 28 по 30 ноября на федеральной территории "Сириус" пройдет III Конгресс молодых ученых, который входит в план Десятилетия науки и технологий, является его ключевым ежегодным мероприятием.
МИИГАиК показал цифровую модель участка посадки "Луны-25"