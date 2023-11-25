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Ученые разработали новую технологию составления карт небесных тел - РИА Новости, 25.11.2023
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Наука
 
03:19 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/tekhnologiya-1911768006.html
Ученые разработали новую технологию составления карт небесных тел
Ученые разработали новую технологию составления карт небесных тел - РИА Новости, 25.11.2023
Ученые разработали новую технологию составления карт небесных тел
Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) разработал технологию изучения и картографирования небесных тел "Лунный топограф", он... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T03:19
2023-11-25T03:19
наука
космос - риа наука
московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
наука
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) разработал технологию изучения и картографирования небесных тел "Лунный топограф", он впервые представит ее на Конгрессе молодых ученых, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) разработал комплексную технологию геодезического изучения небесных тел "Лунный топограф", на основе которой проводятся изыскания и картографирование для перспективных космических исследований. Проект будет представлен на стенде университета на III Конгрессе молодых ученых, который пройдет в парке науки и искусства "Сириус", - говорится в сообщении. Как отмечает научный руководитель Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК Ирина Надеждина, технология позволит создавать продукты различных уровней обработки небесных тел от цветных изображений до сложных метрических 3D-моделей и карт. Посетители конгресса смогут увидеть продукты исследований, полученные с помощью "Лунного топографа", в том числе 3D-макет Гипериона - спутника Сатурна и результаты цифрового моделирования рельефа предполагаемого места посадки миссии "Луна-25". С 28 по 30 ноября на федеральной территории "Сириус" пройдет III Конгресс молодых ученых, который входит в план Десятилетия науки и технологий, является его ключевым ежегодным мероприятием.
https://ria.ru/20231125/luna-1911767030.html
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космос - риа наука, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), наука, россия
Наука, Космос - РИА Наука, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Наука, Россия
Ученые разработали новую технологию составления карт небесных тел

Ученые разработали технологию составления карт небесных тел "Лунный топограф"

© NASAПоверхность Луны
Поверхность Луны - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© NASA
Поверхность Луны. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) разработал технологию изучения и картографирования небесных тел "Лунный топограф", он впервые представит ее на Конгрессе молодых ученых, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
«
"Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) разработал комплексную технологию геодезического изучения небесных тел "Лунный топограф", на основе которой проводятся изыскания и картографирование для перспективных космических исследований. Проект будет представлен на стенде университета на III Конгрессе молодых ученых, который пройдет в парке науки и искусства "Сириус", - говорится в сообщении.
Как отмечает научный руководитель Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК Ирина Надеждина, технология позволит создавать продукты различных уровней обработки небесных тел от цветных изображений до сложных метрических 3D-моделей и карт.
Посетители конгресса смогут увидеть продукты исследований, полученные с помощью "Лунного топографа", в том числе 3D-макет Гипериона - спутника Сатурна и результаты цифрового моделирования рельефа предполагаемого места посадки миссии "Луна-25".
С 28 по 30 ноября на федеральной территории "Сириус" пройдет III Конгресс молодых ученых, который входит в план Десятилетия науки и технологий, является его ключевым ежегодным мероприятием.
Луна-25 - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
МИИГАиК показал цифровую модель участка посадки "Луны-25"
03:05
 
НаукаКосмос - РИА НаукаМосковский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)НаукаРоссия
 
 
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