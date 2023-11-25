https://ria.ru/20231125/tekhnologiya-1911768006.html

Ученые разработали новую технологию составления карт небесных тел

Ученые разработали новую технологию составления карт небесных тел - РИА Новости, 25.11.2023

Ученые разработали новую технологию составления карт небесных тел

Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) разработал технологию изучения и картографирования небесных тел "Лунный топограф", он... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T03:19

2023-11-25T03:19

2023-11-25T03:19

наука

космос - риа наука

московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)

наука

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/73204/35/732043524_0:429:1959:1531_1920x0_80_0_0_e5cfc67224b21fce9674bb7445e1c305.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) разработал технологию изучения и картографирования небесных тел "Лунный топограф", он впервые представит ее на Конгрессе молодых ученых, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) разработал комплексную технологию геодезического изучения небесных тел "Лунный топограф", на основе которой проводятся изыскания и картографирование для перспективных космических исследований. Проект будет представлен на стенде университета на III Конгрессе молодых ученых, который пройдет в парке науки и искусства "Сириус", - говорится в сообщении. Как отмечает научный руководитель Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК Ирина Надеждина, технология позволит создавать продукты различных уровней обработки небесных тел от цветных изображений до сложных метрических 3D-моделей и карт. Посетители конгресса смогут увидеть продукты исследований, полученные с помощью "Лунного топографа", в том числе 3D-макет Гипериона - спутника Сатурна и результаты цифрового моделирования рельефа предполагаемого места посадки миссии "Луна-25". С 28 по 30 ноября на федеральной территории "Сириус" пройдет III Конгресс молодых ученых, который входит в план Десятилетия науки и технологий, является его ключевым ежегодным мероприятием.

https://ria.ru/20231125/luna-1911767030.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), наука, россия