https://ria.ru/20231125/sunak-1911778834.html
Британская оппозиция высмеяла Сунака за видео с молотком
Британская оппозиция высмеяла Сунака за видео с молотком - РИА Новости, 25.11.2023
Британская оппозиция высмеяла Сунака за видео с молотком
Британская оппозиционная партия Лейбористов высмеяла премьер-министра страны Риши Сунака за видеоролик, где политик использует боковую сторону молотка вместо... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T08:23
2023-11-25T08:23
2023-11-25T08:25
в мире
риши сунак
великобритания
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Британская оппозиционная партия Лейбористов высмеяла премьер-министра страны Риши Сунака за видеоролик, где политик использует боковую сторону молотка вместо бойка. "Риши Сунак: не сын изготовителя инструментов", - говорится в сообщении в аккаунте Лейбористской партии в соцсети Х. По данным газеты Independent, ролик был снят во время визита политика в ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир на севере Англии. В полной его версии мастер специально сказала Сунаку использовать боковую часть инструмента. Лейбористская партия же опубликовала в своем аккаунте лишь часть видео, где совет мастера не звучит.
великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, великобритания
В мире, Риши Сунак, Великобритания
Британская оппозиция высмеяла Сунака за видео с молотком
Британская Лейбористская партия высмеяла Сунака за видео с молотком