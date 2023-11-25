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Британская оппозиция высмеяла Сунака за видео с молотком - РИА Новости, 25.11.2023
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08:23 25.11.2023 (обновлено: 08:25 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/sunak-1911778834.html
Британская оппозиция высмеяла Сунака за видео с молотком
Британская оппозиция высмеяла Сунака за видео с молотком - РИА Новости, 25.11.2023
Британская оппозиция высмеяла Сунака за видео с молотком
Британская оппозиционная партия Лейбористов высмеяла премьер-министра страны Риши Сунака за видеоролик, где политик использует боковую сторону молотка вместо... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T08:23
2023-11-25T08:25
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Британская оппозиционная партия Лейбористов высмеяла премьер-министра страны Риши Сунака за видеоролик, где политик использует боковую сторону молотка вместо бойка. "Риши Сунак: не сын изготовителя инструментов", - говорится в сообщении в аккаунте Лейбористской партии в соцсети Х. По данным газеты Independent, ролик был снят во время визита политика в ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир на севере Англии. В полной его версии мастер специально сказала Сунаку использовать боковую часть инструмента. Лейбористская партия же опубликовала в своем аккаунте лишь часть видео, где совет мастера не звучит.
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в мире, риши сунак, великобритания
В мире, Риши Сунак, Великобритания
Британская оппозиция высмеяла Сунака за видео с молотком

Британская Лейбористская партия высмеяла Сунака за видео с молотком

© AP Photo / David CliffРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / David Cliff
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Британская оппозиционная партия Лейбористов высмеяла премьер-министра страны Риши Сунака за видеоролик, где политик использует боковую сторону молотка вместо бойка.
"Риши Сунак: не сын изготовителя инструментов", - говорится в сообщении в аккаунте Лейбористской партии в соцсети Х.
По данным газеты Independent, ролик был снят во время визита политика в ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир на севере Англии. В полной его версии мастер специально сказала Сунаку использовать боковую часть инструмента. Лейбористская партия же опубликовала в своем аккаунте лишь часть видео, где совет мастера не звучит.
 
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