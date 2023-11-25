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В Дублине французский студент обезоружил напавшего на людей мужчину - РИА Новости, 25.11.2023
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14:32 25.11.2023 (обновлено: 21:22 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/student-1911811720.html
В Дублине французский студент обезоружил напавшего на людей мужчину
В Дублине французский студент обезоружил напавшего на людей мужчину - РИА Новости, 25.11.2023
В Дублине французский студент обезоружил напавшего на людей мужчину
Студент из Франции, проходивший стажировку в Дублине, обезоружил вооруженного ножом мужчину, совершившего нападение на детей и взрослых в ирландской столице в... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:32
2023-11-25T21:22
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ПАРИЖ, 25 ноя — РИА Новости. Студент из Франции, проходивший стажировку в Дублине, обезоружил вооруженного ножом мужчину, совершившего нападение на детей и взрослых в ирландской столице в четверг днем, сообщает телеканал BFMTV. &quot;Молодой человек рассказал, как он бросился на нападавшего, схватив его за руку, державшую нож. Лишив его оружия, он бросил нож на землю и остался стоять рядом, пока другие удерживали нападавшего до приезда полиции&quot;, — передает канал.Чтобы поздравить юношу, с ним по телефону связались президент Франции Эммануэль Макрон и министр образования Габриэль Атталь, говорится в материале. В четверг днем недалеко от школы для девочек в Дублине произошло нападение неизвестного с ножом. Всего были ранены пять человек, в том числе трое детей. Как сообщало издание Irish Times со ссылкой на полицию, нападавший прибыл в страну около 20 лет назад, он обладает гражданством Ирландии. В соцсетях распространились слухи, что он является выходцем из Алжира. По информации полиции, подозреваемому в совершении преступления мужчине более 50 лет, он действовал в одиночку. За нападением в Дублине последовали протесты, переросшие в беспорядки, участники которых, по словам полиции, "руководствовались ультраправой идеологией". Была подожжена одна из патрульных машин, горели трамваи и автобусы. Участники беспорядков также разграбили несколько магазинов на О'Коннелл-стрит — одной из самых известных улиц Дублина.Как сообщал комиссар национальной полицейской службы Гарды Шиханы, 34 человека задержаны в связи с беспорядками, 13 магазинов серьезно повреждены или подверглись мародерству, 11 полицейских автомобилей были либо уничтожены в результате поджога, либо серьезно повреждены, также уничтожены три автобуса общественного транспорта. Один сотрудник правоохранительных органов серьезно пострадал.
https://ria.ru/20231123/arest-1911409418.html
https://ria.ru/20231120/napadenie-1910692126.html
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в мире, дублин, эммануэль макрон, франция, ирландия
В мире, Дублин, Эммануэль Макрон, Франция, Ирландия
В Дублине французский студент обезоружил напавшего на людей мужчину

BFMTV: в Дублине французский студент обезоружил напавшего на людей мужчину

CC BY 2.0 / Mic / Полиция в ДублинеПолиция в Дублине, Ирландия
Полиция в Дублине, Ирландия - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
CC BY 2.0 / Mic / Полиция в Дублине
Полиция в Дублине, Ирландия. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 ноя — РИА Новости. Студент из Франции, проходивший стажировку в Дублине, обезоружил вооруженного ножом мужчину, совершившего нападение на детей и взрослых в ирландской столице в четверг днем, сообщает телеканал BFMTV.
«

"Молодой человек рассказал, как он бросился на нападавшего, схватив его за руку, державшую нож. Лишив его оружия, он бросил нож на землю и остался стоять рядом, пока другие удерживали нападавшего до приезда полиции", — передает канал.

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Чтобы поздравить юношу, с ним по телефону связались президент Франции Эммануэль Макрон и министр образования Габриэль Атталь, говорится в материале.
В четверг днем недалеко от школы для девочек в Дублине произошло нападение неизвестного с ножом. Всего были ранены пять человек, в том числе трое детей. Как сообщало издание Irish Times со ссылкой на полицию, нападавший прибыл в страну около 20 лет назад, он обладает гражданством Ирландии. В соцсетях распространились слухи, что он является выходцем из Алжира. По информации полиции, подозреваемому в совершении преступления мужчине более 50 лет, он действовал в одиночку. За нападением в Дублине последовали протесты, переросшие в беспорядки, участники которых, по словам полиции, "руководствовались ультраправой идеологией". Была подожжена одна из патрульных машин, горели трамваи и автобусы. Участники беспорядков также разграбили несколько магазинов на О'Коннелл-стрит — одной из самых известных улиц Дублина.
Как сообщал комиссар национальной полицейской службы Гарды Шиханы, 34 человека задержаны в связи с беспорядками, 13 магазинов серьезно повреждены или подверглись мародерству, 11 полицейских автомобилей были либо уничтожены в результате поджога, либо серьезно повреждены, также уничтожены три автобуса общественного транспорта. Один сотрудник правоохранительных органов серьезно пострадал.
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