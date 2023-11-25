https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911808860.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.11.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска на запорожском направлении отразили две атаки ВСУ, Киев потерял более 40 военнослужащих, два танка и две бронемашины, сообщило Минобороны РФ в РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T14:09

2023-11-25T14:09

2023-11-25T14:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили две атаки ВСУ, Киев потерял более 40 военнослужащих, два танка и две бронемашины, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также пушка М-46.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, киев, запорожская область, украина