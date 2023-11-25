https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911808860.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 25.11.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска на запорожском направлении отразили две атаки ВСУ, Киев потерял более 40 военнослужащих, два танка и две бронемашины, сообщило Минобороны РФ в РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:09
2023-11-25T14:09
2023-11-25T14:19
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили две атаки ВСУ, Киев потерял более 40 военнослужащих, два танка и две бронемашины, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также пушка М-46.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: на Запорожском направлении уничтожены 40 военных ВСУ и два танка