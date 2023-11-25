https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911808762.html

Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в районе Серебрянки

Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в районе Серебрянки - РИА Новости, 25.11.2023

Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в районе Серебрянки

В районе населенного пункта Серебрянка поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T14:08

2023-11-25T14:08

2023-11-25T14:16

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В районе населенного пункта Серебрянка поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ.В районе населенного пункта Серебрянка (ДНР) поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.

https://ria.ru/20231125/ataki-1911809028.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность