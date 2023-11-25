https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911808762.html
Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в районе Серебрянки
Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в районе Серебрянки - РИА Новости, 25.11.2023
Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в районе Серебрянки
В районе населенного пункта Серебрянка поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:08
2023-11-25T14:08
2023-11-25T14:16
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В районе населенного пункта Серебрянка поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ.В районе населенного пункта Серебрянка (ДНР) поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в районе Серебрянки
Минобороны: ВС России поразили два командных пункта ВСУ в районе Серебрянки