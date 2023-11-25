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Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в районе Серебрянки - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 25.11.2023 (обновлено: 14:16 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911808762.html
Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в районе Серебрянки
Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в районе Серебрянки - РИА Новости, 25.11.2023
Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в районе Серебрянки
В районе населенного пункта Серебрянка поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:08
2023-11-25T14:16
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В районе населенного пункта Серебрянка поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ.В районе населенного пункта Серебрянка (ДНР) поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.
https://ria.ru/20231125/ataki-1911809028.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в районе Серебрянки

Минобороны: ВС России поразили два командных пункта ВСУ в районе Серебрянки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В районе населенного пункта Серебрянка поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
В районе населенного пункта Серебрянка (ДНР) поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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