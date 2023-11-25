https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911808305.html

Российские военные отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.11.2023

Российские военные отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка российских военнослужащих "Восток" отразила на южнодонецком направлении атаку украинских войск, противник потерял до 150 солдат, сообщили в субботу... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T14:06

2023-11-25T14:06

2023-11-25T14:13

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

запорожская область

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910185534_0:212:3023:1912_1920x0_80_0_0_b1ea5805c3a9b75a86d0043a7556c620.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Группировка российских военнослужащих "Восток" отразила на южнодонецком направлении атаку украинских войск, противник потерял до 150 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Суточные потери противника составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе Приютного в Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны в районе Никольского в ДНР.

https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911808860.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, запорожская область, донецкая народная республика