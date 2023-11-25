Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 25.11.2023 (обновлено: 14:13 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911808305.html
Российские военные отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.11.2023
Российские военные отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка российских военнослужащих "Восток" отразила на южнодонецком направлении атаку украинских войск, противник потерял до 150 солдат, сообщили в субботу... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:06
2023-11-25T14:13
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
запорожская область
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910185534_0:212:3023:1912_1920x0_80_0_0_b1ea5805c3a9b75a86d0043a7556c620.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Группировка российских военнослужащих "Восток" отразила на южнодонецком направлении атаку украинских войск, противник потерял до 150 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Суточные потери противника составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе Приютного в Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны в районе Никольского в ДНР.
https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911808860.html
россия
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910185534_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4b30203ba3b45d74351a6b8989765873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Группировка российских военнослужащих "Восток" отразила на южнодонецком направлении атаку украинских войск, противник потерял до 150 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Суточные потери противника составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе Приютного в Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны в районе Никольского в ДНР.
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
Вчера, 14:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЗапорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала