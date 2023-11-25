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Российские военные отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.11.2023
Российские военные отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка российских военнослужащих "Восток" отразила на южнодонецком направлении атаку украинских войск, противник потерял до 150 солдат, сообщили в субботу... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:06
2023-11-25T14:06
2023-11-25T14:13
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Группировка российских военнослужащих "Восток" отразила на южнодонецком направлении атаку украинских войск, противник потерял до 150 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Суточные потери противника составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе Приютного в Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны в районе Никольского в ДНР.
https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911808860.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного