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Российские десантники уничтожили склад и командный пункт ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911772421.html
Российские десантники уничтожили склад и командный пункт ВСУ у Артемовска
Российские десантники уничтожили склад и командный пункт ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 25.11.2023
Российские десантники уничтожили склад и командный пункт ВСУ у Артемовска
Расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" Тульских десантников уничтожили склад с боеприпасами и... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T06:04
2023-11-25T06:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" Тульских десантников уничтожили склад с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт ВСУ на Артемовском направлении в зоне спецоперации. "Артиллерийские подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ... Разведка и наведение на цель осуществлялась расчетом беспилотного летательного аппарата с применением комплекса БПЛА "Орлан-10". После получения данных от средств воздушной разведки, артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие - гаубицу "Мста-Б", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. После приготовлений по целям был нанесен удар, и они были уничтожены. В ведомстве добавили, расчеты гаубиц слажены, сосредоточены и нацелены на победу, каждый знает свою задачу и каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место. Артиллерия ВДВ поддерживает активные оборонительные действия парашютно-десантных подразделений и не дает противнику перебрасывать резервы. Часто им приходится менять позицию, чтобы противник не мог их засечь.
https://ria.ru/20231125/samolety-1911770580.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
Российские десантники уничтожили склад и командный пункт ВСУ у Артемовска

Российские десантники уничтожили склад и командный пункт ВСУ у Артемовска

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" Тульских десантников уничтожили склад с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт ВСУ на Артемовском направлении в зоне спецоперации.
"Артиллерийские подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ... Разведка и наведение на цель осуществлялась расчетом беспилотного летательного аппарата с применением комплекса БПЛА "Орлан-10". После получения данных от средств воздушной разведки, артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие - гаубицу "Мста-Б", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. После приготовлений по целям был нанесен удар, и они были уничтожены.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ авиации Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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05:06
В ведомстве добавили, расчеты гаубиц слажены, сосредоточены и нацелены на победу, каждый знает свою задачу и каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место. Артиллерия ВДВ поддерживает активные оборонительные действия парашютно-десантных подразделений и не дает противнику перебрасывать резервы. Часто им приходится менять позицию, чтобы противник не мог их засечь.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФ
 
 
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