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Российские десантники уничтожили склад и командный пункт ВСУ у Артемовска
Российские десантники уничтожили склад и командный пункт ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 25.11.2023
Российские десантники уничтожили склад и командный пункт ВСУ у Артемовска
Расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" Тульских десантников уничтожили склад с боеприпасами и... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T06:04
2023-11-25T06:04
2023-11-25T06:04
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ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" Тульских десантников уничтожили склад с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт ВСУ на Артемовском направлении в зоне спецоперации. "Артиллерийские подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ... Разведка и наведение на цель осуществлялась расчетом беспилотного летательного аппарата с применением комплекса БПЛА "Орлан-10". После получения данных от средств воздушной разведки, артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие - гаубицу "Мста-Б", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. После приготовлений по целям был нанесен удар, и они были уничтожены. В ведомстве добавили, расчеты гаубиц слажены, сосредоточены и нацелены на победу, каждый знает свою задачу и каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место. Артиллерия ВДВ поддерживает активные оборонительные действия парашютно-десантных подразделений и не дает противнику перебрасывать резервы. Часто им приходится менять позицию, чтобы противник не мог их засечь.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
Российские десантники уничтожили склад и командный пункт ВСУ у Артемовска
Российские десантники уничтожили склад и командный пункт ВСУ у Артемовска