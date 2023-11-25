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ВС России сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.11.2023
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05:02 25.11.2023 (обновлено: 09:37 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911770224.html
ВС России сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.11.2023
ВС России сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные сорвали выдвижение группы украинской пехоты на Южнодонецком направлении и пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ, сообщил РИА Новости РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T05:02
2023-11-25T09:37
специальная военная операция на украине
константиновка
старомайорское
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российские военные сорвали выдвижение группы украинской пехоты на Южнодонецком направлении и пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты противника в районе севернее Никольского. Группа уничтожена. Пресечены две попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и севернее Павловки. Автомобильная техника и живая сила уничтожены", — отметил военный.Собеседник агентства также рассказал об уничтожении расчета гранатомета, автомобиля, шести долговременных огневых точек и около 25 солдат противника с помощью ударных беспилотников.Кроме того, авиация и артиллерия ударили по подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной, 127-й бригады теробороны ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Новодонецкого, Урожайного, Старомайорского, Макаровки и Новополя в ДНР."Общие потери противника составили до 65 боевиков убитыми и ранеными, два автомобиля, склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять минометных расчетов", — заключил начальник пресс-центра.В пятницу Минобороны сообщало, что за неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 625 военнослужащих.
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ВС России сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: войска на Южнодонецком направлении сорвали выдвижение украинской пехоты

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российские военные сорвали выдвижение группы украинской пехоты на Южнодонецком направлении и пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты противника в районе севернее Никольского. Группа уничтожена. Пресечены две попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и севернее Павловки. Автомобильная техника и живая сила уничтожены", — отметил военный.
Собеседник агентства также рассказал об уничтожении расчета гранатомета, автомобиля, шести долговременных огневых точек и около 25 солдат противника с помощью ударных беспилотников.
Кроме того, авиация и артиллерия ударили по подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной, 127-й бригады теробороны ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Новодонецкого, Урожайного, Старомайорского, Макаровки и Новополя в ДНР.
«
"Общие потери противника составили до 65 боевиков убитыми и ранеными, два автомобиля, склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять минометных расчетов", — заключил начальник пресс-центра.
В пятницу Минобороны сообщало, что за неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 625 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаСтаромайорскоеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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