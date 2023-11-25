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ВС России сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.11.2023

ВС России сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные сорвали выдвижение группы украинской пехоты на Южнодонецком направлении и пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ, сообщил РИА Новости РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T05:02

2023-11-25T05:02

2023-11-25T09:37

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российские военные сорвали выдвижение группы украинской пехоты на Южнодонецком направлении и пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты противника в районе севернее Никольского. Группа уничтожена. Пресечены две попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и севернее Павловки. Автомобильная техника и живая сила уничтожены", — отметил военный.Собеседник агентства также рассказал об уничтожении расчета гранатомета, автомобиля, шести долговременных огневых точек и около 25 солдат противника с помощью ударных беспилотников.Кроме того, авиация и артиллерия ударили по подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной, 127-й бригады теробороны ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Новодонецкого, Урожайного, Старомайорского, Макаровки и Новополя в ДНР."Общие потери противника составили до 65 боевиков убитыми и ранеными, два автомобиля, склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять минометных расчетов", — заключил начальник пресс-центра.В пятницу Минобороны сообщало, что за неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 625 военнослужащих.

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константиновка, старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия