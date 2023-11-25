https://ria.ru/20231125/soglashenie-1911875923.html
Эмир Катара обсудил с Байденом соглашение о мире между Израилем и ХАМАС
Эмир Катара обсудил с Байденом соглашение о мире между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 25.11.2023
Эмир Катара обсудил с Байденом соглашение о мире между Израилем и ХАМАС
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом реализацию соглашения о перемирии между Израилем и палестинским... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T23:38
2023-11-25T23:38
2023-11-25T23:48
в мире
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тамим бен хамад аль тани
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
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ТУНИС/ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом реализацию соглашения о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщила канцелярия катарского лидера.Сделка оказалась на грани срыва после того, как ХАМАС обвинил Израиль в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть анклава. Усилиями посредников кризис был преодолен, и катарцы объявили, что на свободу выходят 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семеро иностранцев, которых ХАМАС отпускает вне рамок сделки."В ходе разговора были рассмотрены последние события на оккупированных палестинских территориях, в частности, ход реализации соглашения о гуманитарном перемирии, достигнутого Израилем и Движением исламского сопротивления (ХАМАС)", - говорится в заявлении. В свою очередь пресс-секретарь совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщила, что Байден "напрямую переговорил с эмиром Катара и катарским премьер-министром о потенциальных препятствиях для выполнения сделки и механизмах их разрешения".По ее словам, высокопоставленные представители администрации США находились в постоянном контакте с коллегами в Израиле, Катаре, Египте и в течение дня информировали Байдена о развитии событий."От катарцев в Белом доме узнали, что сделка восстановлена, и Международный комитет Красного креста выдвигается забирать заложников", - сказала Уотсон.В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.В пятницу в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 13 израильских заложников - женщин и детей. Израиль в свою очередь освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины.В субботу вечером военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявили об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников до тех пор, пока Израиль не выполнит условия соглашения о перемирии, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа.После получения от Египта и Катара заверения Израиля о приверженности всем условиям заключенной ранее сделки ХАМАС согласилось продолжить выполнение соглашения об обмене пленными.
https://ria.ru/20231125/zalozhniki-1911875203.html
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в мире, израиль, катар, тамим бен хамад аль тани, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Израиль, Катар, Тамим бен Хамад Аль Тани, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
Эмир Катара обсудил с Байденом соглашение о мире между Израилем и ХАМАС
Эмир Катара обсудил с Байденом соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС
ТУНИС/ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом реализацию соглашения о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщила канцелярия катарского лидера.
Сделка оказалась на грани срыва после того, как ХАМАС обвинил Израиль в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть анклава. Усилиями посредников кризис был преодолен, и катарцы объявили, что на свободу выходят 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семеро иностранцев, которых ХАМАС отпускает вне рамок сделки.
В ЦАХАЛ заявили о продвижении в освобождении второй группы пленных из Газы
«
"В ходе разговора были рассмотрены последние события на оккупированных палестинских территориях, в частности, ход реализации соглашения о гуманитарном перемирии, достигнутого Израилем и Движением исламского сопротивления (ХАМАС)", - говорится в заявлении.
В свою очередь пресс-секретарь совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщила, что Байден "напрямую переговорил с эмиром Катара и катарским премьер-министром о потенциальных препятствиях для выполнения сделки и механизмах их разрешения".
По ее словам, высокопоставленные представители администрации США находились в постоянном контакте с коллегами в Израиле, Катаре, Египте и в течение дня информировали Байдена о развитии событий.
«
"От катарцев в Белом доме узнали, что сделка восстановлена, и Международный комитет Красного креста выдвигается забирать заложников", - сказала Уотсон.
В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
В пятницу в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 13 израильских заложников - женщин и детей. Израиль в свою очередь освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины.
В субботу вечером военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявили об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников до тех пор, пока Израиль не выполнит условия соглашения о перемирии, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа.
После получения от Египта и Катара заверения Израиля о приверженности всем условиям заключенной ранее сделки ХАМАС согласилось продолжить выполнение соглашения об обмене пленными.
В субботу вечером пройдет обмен заложников ХАМАС и Израиля, заявил Катар