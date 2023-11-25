https://ria.ru/20231125/snegopad-1911831278.html

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада - РИА Новости, 25.11.2023

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за ожидаемого сильного снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T16:50

2023-11-25T16:50

2023-11-25T16:50

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за ожидаемого сильного снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков отметил, что, согласно данным синоптиков, с 26 по 27 ноября в столице ожидается сильный снег, метель, гололед, заносы на дорогах, снежный накат, суммарный прирост снега может составить до 20 сантиметров. "В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Подготовлено необходимое количество резервных генераторов", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что специалисты осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. "Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Для уборки города задействуем максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников", - сказал Бирюков. Он отметил, что за всеми остановками общественного транспорта закреплены бригады ручной уборки для круглосуточной очистки подходов к ним. Для помощи водителям грузовых автомобилей организовано дежурство тягачей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО. "После окончания снегопада в понедельник начнется очистка от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности перенести поездки на автомобилях.

https://ria.ru/20231125/krovelschiki-1911815062.html

https://ria.ru/20231123/katki-1911373701.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы