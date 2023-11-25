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Высота снега в Москве достигла 15 сантиметров - РИА Новости, 25.11.2023
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11:20 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/sneg-1911792719.html
Высота снега в Москве достигла 15 сантиметров
Высота снега в Москве достигла 15 сантиметров - РИА Новости, 25.11.2023
Высота снега в Москве достигла 15 сантиметров
Высота снежного покрова в Москве достигла 15 сантиметров, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T11:20
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве достигла 15 сантиметров, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "За последние двое суток высота снежного покрова в Москве, на ВДНХ, каждый раз увеличивалась на 7 сантиметров, утром 25 ноября она составила 15 сантиметров", - написала Позднякова. Специалист отметила, что 15 сантиметров для этой даты не самый высокий покров, в 2004 году высота снежного покрова достигала 20 сантиметров.
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погода, татьяна позднякова, москва
Погода, Татьяна Позднякова, Москва
Высота снега в Москве достигла 15 сантиметров

Высота снежного покрова в Москве достигла 15 сантиметров

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб отчищает крышу одного из домов в Москве
Сотрудник коммунальных служб отчищает крышу одного из домов в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник коммунальных служб отчищает крышу одного из домов в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве достигла 15 сантиметров, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"За последние двое суток высота снежного покрова в Москве, на ВДНХ, каждый раз увеличивалась на 7 сантиметров, утром 25 ноября она составила 15 сантиметров", - написала Позднякова.
Специалист отметила, что 15 сантиметров для этой даты не самый высокий покров, в 2004 году высота снежного покрова достигала 20 сантиметров.
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