https://ria.ru/20231125/sneg-1911792719.html

Высота снега в Москве достигла 15 сантиметров

Высота снега в Москве достигла 15 сантиметров - РИА Новости, 25.11.2023

Высота снега в Москве достигла 15 сантиметров

Высота снежного покрова в Москве достигла 15 сантиметров, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T11:20

2023-11-25T11:20

2023-11-25T11:20

погода

татьяна позднякова

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911602509_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_29f24c1c0e10b9817235882c8f328d73.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве достигла 15 сантиметров, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "За последние двое суток высота снежного покрова в Москве, на ВДНХ, каждый раз увеличивалась на 7 сантиметров, утром 25 ноября она составила 15 сантиметров", - написала Позднякова. Специалист отметила, что 15 сантиметров для этой даты не самый высокий покров, в 2004 году высота снежного покрова достигала 20 сантиметров.

https://ria.ru/20231124/davlenie-1911486802.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, татьяна позднякова, москва