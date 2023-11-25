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Высота снега в Москве достигла 15 сантиметров
Высота снега в Москве достигла 15 сантиметров - РИА Новости, 25.11.2023
Высота снега в Москве достигла 15 сантиметров
Высота снежного покрова в Москве достигла 15 сантиметров, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T11:20
2023-11-25T11:20
2023-11-25T11:20
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве достигла 15 сантиметров, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "За последние двое суток высота снежного покрова в Москве, на ВДНХ, каждый раз увеличивалась на 7 сантиметров, утром 25 ноября она составила 15 сантиметров", - написала Позднякова. Специалист отметила, что 15 сантиметров для этой даты не самый высокий покров, в 2004 году высота снежного покрова достигала 20 сантиметров.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, татьяна позднякова, москва
Погода, Татьяна Позднякова, Москва
Высота снега в Москве достигла 15 сантиметров
Высота снежного покрова в Москве достигла 15 сантиметров
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Высота снежного покрова в Москве достигла 15 сантиметров, сообщила в своем Telegram-канале
главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"За последние двое суток высота снежного покрова в Москве, на ВДНХ, каждый раз увеличивалась на 7 сантиметров, утром 25 ноября она составила 15 сантиметров", - написала Позднякова.
Специалист отметила, что 15 сантиметров для этой даты не самый высокий покров, в 2004 году высота снежного покрова достигала 20 сантиметров.
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