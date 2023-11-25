В Берлине прошло многотысячное шествие за переговоры по Газе и Украине
В Берлине прошло многотысячное шествие за урегулирование по Газе и Украине
БЕРЛИН, 25 ноя — РИА Новости. В Берлине прошла многотысячная акция протеста против поставок оружия Киеву и за дипломатическое решение украинского и палестино-израильского конфликта, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Мероприятие организовала политик Сара Вагенкнехт, недавно покинувшая ряды партии "Левые". Во вступительной речи на подиуме у Бранденбургских ворот она обвинила правительство ФРГ в применении двойных стандартов в оценке украинского конфликта и "беспощадных бомбардировок" в секторе Газа.
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"Эта война должна закончиться. И это очень важно — во всех направлениях", — подчеркнула Вагенкнехт.
Политик также раскритиковала расходы властей на бундесвер и производство оружия, в то время как в стране наблюдается нехватка учителей, закрываются больницы и стареет инфраструктура. Она также упомянула прекращение госфинансирования мер по удержанию цен на энергоносители и электричество по решению суда, признавшего незаконным перераспределение правительством невостребованных средств прошлых лет.
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"И сразу же речь пошла о сокращении расходов на тех, кто меньше всего может за себя постоять", — констатировала политик.
Организаторы протеста, среди которых выступает новое политическое движение Вагенкнехт, в распространенных листовках призвали к мирным переговорам во всех зонах мировых конфликтов. По их словам, вместо деэскалации и дипломатии Германия поставляет все больше оружия, в том числе на территории, охваченные боевыми действиями.
После речи Вагенкнехт и ряда других спикеров протестующие, число которых оценивается организаторами в 20 тысяч, направились от Бранденбургских ворот по правительственному кварталу мимо бундестага. Затем они вернулись в исходную точку. Демонстранты несли с собой плакаты с надписями "Нет войне, сложите оружие", "Прекратите русофобию", "Образование вместо бомб, НАТО и войн". Также у них были флаги, на которых сливаются немецкий и российский триколор.
В прошлом месяце критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против России Вагенкнехт заявила о выходе из партии "Левые". Также она сообщила о создании нового движения и в будущем своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, такую политсилу готовы поддержать порядка 14 процентов немцев.