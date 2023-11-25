https://ria.ru/20231125/shestvie-1911840825.html

В Берлине прошло многотысячное шествие за переговоры по Газе и Украине

В Берлине прошло многотысячное шествие за переговоры по Газе и Украине - РИА Новости, 25.11.2023

В Берлине прошло многотысячное шествие за переговоры по Газе и Украине

В Берлине прошла многотысячная акция протеста против поставок оружия Киеву и за дипломатическое решение украинского и палестино-израильского конфликта, передает РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T18:07

2023-11-25T18:07

2023-11-25T20:32

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германия

берлин (город)

сара вагенкнехт

нато

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕРЛИН, 25 ноя — РИА Новости. В Берлине прошла многотысячная акция протеста против поставок оружия Киеву и за дипломатическое решение украинского и палестино-израильского конфликта, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Мероприятие организовала политик Сара Вагенкнехт, недавно покинувшая ряды партии "Левые". Во вступительной речи на подиуме у Бранденбургских ворот она обвинила правительство ФРГ в применении двойных стандартов в оценке украинского конфликта и "беспощадных бомбардировок" в секторе Газа. "Эта война должна закончиться. И это очень важно — во всех направлениях", — подчеркнула Вагенкнехт.Политик также раскритиковала расходы властей на бундесвер и производство оружия, в то время как в стране наблюдается нехватка учителей, закрываются больницы и стареет инфраструктура. Она также упомянула прекращение госфинансирования мер по удержанию цен на энергоносители и электричество по решению суда, признавшего незаконным перераспределение правительством невостребованных средств прошлых лет. "И сразу же речь пошла о сокращении расходов на тех, кто меньше всего может за себя постоять", — констатировала политик.Организаторы протеста, среди которых выступает новое политическое движение Вагенкнехт, в распространенных листовках призвали к мирным переговорам во всех зонах мировых конфликтов. По их словам, вместо деэскалации и дипломатии Германия поставляет все больше оружия, в том числе на территории, охваченные боевыми действиями.После речи Вагенкнехт и ряда других спикеров протестующие, число которых оценивается организаторами в 20 тысяч, направились от Бранденбургских ворот по правительственному кварталу мимо бундестага. Затем они вернулись в исходную точку. Демонстранты несли с собой плакаты с надписями "Нет войне, сложите оружие", "Прекратите русофобию", "Образование вместо бомб, НАТО и войн". Также у них были флаги, на которых сливаются немецкий и российский триколор. В прошлом месяце критикующая участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против России Вагенкнехт заявила о выходе из партии "Левые". Также она сообщила о создании нового движения и в будущем своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, такую политсилу готовы поддержать порядка 14 процентов немцев.

https://ria.ru/20231123/parad-1911459271.html

https://ria.ru/20231123/tsb-1911294291.html

https://ria.ru/20231023/vybory-1904793032.html

украина

германия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Многотысячное шествие в Берлине В Берлине состоялось шествие против поставки оружия на Украину и за дипломатическое решение украинского и израиле-палестинского конфликтов. По данным организаторов, в демонстрации приняли участие около 20 тыс человек. 2023-11-25T18:07 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, берлин (город), сара вагенкнехт, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году