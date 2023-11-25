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"Этот шакал". В Турции посмеялись над угрозой Зеленского в адрес России - РИА Новости, 25.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:04 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/shakal-1911773828.html
"Этот шакал". В Турции посмеялись над угрозой Зеленского в адрес России
"Этот шакал". В Турции посмеялись над угрозой Зеленского в адрес России - РИА Новости, 25.11.2023
"Этот шакал". В Турции посмеялись над угрозой Зеленского в адрес России
Читатели турецкой En Son Haber высмеяли заявление Владимира Зеленского в социальной сети X о том, что в 2024 году Украина должна "прогнать Россию с небес" с... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T07:04
2023-11-25T07:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
турция
владимир зеленский
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Читатели турецкой En Son Haber высмеяли заявление Владимира Зеленского в социальной сети X о том, что в 2024 году Украина должна "прогнать Россию с небес" с помощью западных систем ПВО."Турция должна помочь России, пусть этот шакал проиграет", — призвал Danny Sam."Приятель, да ты делаешь все возможное, чтобы боевые действия продолжались", — заметил один из читателей."Теперь главное — Израиль, вас (Украину. — Прим. ред.) отодвинули на второй план", — напомнил другой пользователь."После этого мой друг — Путин..." — заявил еще один комментатор"Россия, если хотела бы, уже сровняла Украину с землей, этот человек несет ерунду", — удивился посетитель сайта.&quot;Мне тебя уже не жаль ни капельки, шут ты гороховый. Россия даже слишком добра с вами... При желании она может от вашей столицы и камня на камне не оставить...&quot; — написал разочарованный читатель.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231125/okhrana-1911769566.html
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в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

"Этот шакал". В Турции посмеялись над угрозой Зеленского в адрес России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Читатели турецкой En Son Haber высмеяли заявление Владимира Зеленского в социальной сети X о том, что в 2024 году Украина должна "прогнать Россию с небес" с помощью западных систем ПВО.
«
"Турция должна помочь России, пусть этот шакал проиграет", — призвал Danny Sam.
"Приятель, да ты делаешь все возможное, чтобы боевые действия продолжались", — заметил один из читателей.
"Теперь главное — Израиль, вас (Украину. — Прим. ред.) отодвинули на второй план", — напомнил другой пользователь.
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"После этого мой друг — Путин..." — заявил еще один комментатор
"Россия, если хотела бы, уже сровняла Украину с землей, этот человек несет ерунду", — удивился посетитель сайта.
«

"Мне тебя уже не жаль ни капельки, шут ты гороховый. Россия даже слишком добра с вами... При желании она может от вашей столицы и камня на камне не оставить..." — написал разочарованный читатель.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаТурцияВладимир ЗеленскийОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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