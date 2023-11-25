https://ria.ru/20231125/shakal-1911773828.html

"Этот шакал". В Турции посмеялись над угрозой Зеленского в адрес России

"Этот шакал". В Турции посмеялись над угрозой Зеленского в адрес России - РИА Новости, 25.11.2023

"Этот шакал". В Турции посмеялись над угрозой Зеленского в адрес России

Читатели турецкой En Son Haber высмеяли заявление Владимира Зеленского в социальной сети X о том, что в 2024 году Украина должна "прогнать Россию с небес" с... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T07:04

2023-11-25T07:04

2023-11-25T07:04

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

турция

владимир зеленский

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Читатели турецкой En Son Haber высмеяли заявление Владимира Зеленского в социальной сети X о том, что в 2024 году Украина должна "прогнать Россию с небес" с помощью западных систем ПВО."Турция должна помочь России, пусть этот шакал проиграет", — призвал Danny Sam."Приятель, да ты делаешь все возможное, чтобы боевые действия продолжались", — заметил один из читателей."Теперь главное — Израиль, вас (Украину. — Прим. ред.) отодвинули на второй план", — напомнил другой пользователь."После этого мой друг — Путин..." — заявил еще один комментатор"Россия, если хотела бы, уже сровняла Украину с землей, этот человек несет ерунду", — удивился посетитель сайта."Мне тебя уже не жаль ни капельки, шут ты гороховый. Россия даже слишком добра с вами... При желании она может от вашей столицы и камня на камне не оставить..." — написал разочарованный читатель.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231125/okhrana-1911769566.html

https://ria.ru/20231125/pobedy-1911766263.html

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украина

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в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году