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СМИ: в ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям - РИА Новости, 25.11.2023
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13:33 25.11.2023 (обновлено: 19:39 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/sanktsii-1911805323.html
СМИ: в ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям
СМИ: в ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям - РИА Новости, 25.11.2023
СМИ: в ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям
Несколько стран — членов Евросоюза выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям против России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T13:33
2023-11-25T19:39
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
брюссель
украина
в мире
экономика
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Несколько стран — членов Евросоюза выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям против России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.&quot;Группа стран-членов (Европейского союза. — Прим. ред.) настаивает на смягчении предложений ЕС, направленных на пресечение обхода санкций против России через третьи страны&quot;, — говорится в публикации.По данным СМИ, Еврокомиссия предложила запретить импортерам перепродавать некоторые товары России или для использования в стране. Еще одной инициативой стало требование к компаниям вносить на целевой депозитный счет определенную сумму, как минимум половину из которой переведут в целевой фонд для Украины при нарушении санкций фирмой. При этом с ней расторгнут контракты.Как пишет агентство, дипломаты, представляющие часть крупных европейских стран, выразили опасения из-за подобных предложений, в том числе с точки зрения их законности. Они хотели бы сузить сферу действия потенциальных инициатив и список товаров, на которые распространят санкции.Кроме того, они предполагают, что дополнительные требования по контрактам могут сделать европейские компании менее конкурентоспособными.
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россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, брюссель, украина, в мире, экономика
Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Брюссель, Украина, В мире, Экономика
СМИ: в ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям

Bloomberg: в ЕС хотят смягчить предложения Брюсселя по санкциям против России

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Несколько стран — членов Евросоюза выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям против России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«

"Группа стран-членов (Европейского союза. — Прим. ред.) настаивает на смягчении предложений ЕС, направленных на пресечение обхода санкций против России через третьи страны", — говорится в публикации.

По данным СМИ, Еврокомиссия предложила запретить импортерам перепродавать некоторые товары России или для использования в стране. Еще одной инициативой стало требование к компаниям вносить на целевой депозитный счет определенную сумму, как минимум половину из которой переведут в целевой фонд для Украины при нарушении санкций фирмой. При этом с ней расторгнут контракты.
Как пишет агентство, дипломаты, представляющие часть крупных европейских стран, выразили опасения из-за подобных предложений, в том числе с точки зрения их законности. Они хотели бы сузить сферу действия потенциальных инициатив и список товаров, на которые распространят санкции.
Кроме того, они предполагают, что дополнительные требования по контрактам могут сделать европейские компании менее конкурентоспособными.
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РоссияЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииБрюссельУкраинаВ миреЭкономика
 
 
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