СМИ: в ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям
Bloomberg: в ЕС хотят смягчить предложения Брюсселя по санкциям против России
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Несколько стран — членов Евросоюза выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям против России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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"Группа стран-членов (Европейского союза. — Прим. ред.) настаивает на смягчении предложений ЕС, направленных на пресечение обхода санкций против России через третьи страны", — говорится в публикации.
По данным СМИ, Еврокомиссия предложила запретить импортерам перепродавать некоторые товары России или для использования в стране. Еще одной инициативой стало требование к компаниям вносить на целевой депозитный счет определенную сумму, как минимум половину из которой переведут в целевой фонд для Украины при нарушении санкций фирмой. При этом с ней расторгнут контракты.
Как пишет агентство, дипломаты, представляющие часть крупных европейских стран, выразили опасения из-за подобных предложений, в том числе с точки зрения их законности. Они хотели бы сузить сферу действия потенциальных инициатив и список товаров, на которые распространят санкции.
Кроме того, они предполагают, что дополнительные требования по контрактам могут сделать европейские компании менее конкурентоспособными.