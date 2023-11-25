https://ria.ru/20231125/sanktsii-1911805323.html

СМИ: в ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям

СМИ: в ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям - РИА Новости, 25.11.2023

СМИ: в ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям

Несколько стран — членов Евросоюза выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям против России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T13:33

2023-11-25T13:33

2023-11-25T19:39

россия

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

брюссель

украина

в мире

экономика

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Несколько стран — членов Евросоюза выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям против России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Группа стран-членов (Европейского союза. — Прим. ред.) настаивает на смягчении предложений ЕС, направленных на пресечение обхода санкций против России через третьи страны", — говорится в публикации.По данным СМИ, Еврокомиссия предложила запретить импортерам перепродавать некоторые товары России или для использования в стране. Еще одной инициативой стало требование к компаниям вносить на целевой депозитный счет определенную сумму, как минимум половину из которой переведут в целевой фонд для Украины при нарушении санкций фирмой. При этом с ней расторгнут контракты.Как пишет агентство, дипломаты, представляющие часть крупных европейских стран, выразили опасения из-за подобных предложений, в том числе с точки зрения их законности. Они хотели бы сузить сферу действия потенциальных инициатив и список товаров, на которые распространят санкции.Кроме того, они предполагают, что дополнительные требования по контрактам могут сделать европейские компании менее конкурентоспособными.

https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911718598.html

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брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, брюссель, украина, в мире, экономика