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Замглавы минфина США посетит Турцию, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2023
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12:29 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/sanktsii-1911799459.html
Замглавы минфина США посетит Турцию, пишут СМИ
Замглавы минфина США посетит Турцию, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2023
Замглавы минфина США посетит Турцию, пишут СМИ
Замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон на следующей неделе посетит Турцию, чтобы обсудить с коллегами санкции в... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T12:29
2023-11-25T12:29
в мире
турция
россия
сша
владимир путин
хамас
министерство финансов сша
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон на следующей неделе посетит Турцию, чтобы обсудить с коллегами санкции в отношении российских юридических лиц и действия палестинского движения ХАМАС, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Высокопоставленный чиновник министерства финансов США собирается посетить Турцию на следующей неделе для дискуссий по поводу американских санкций против российских юридических лиц и незаконной деятельности... ХАМАС", - говорится в сообщении агентства. Это второй визит Нельсона в Турцию за год, пишет Блумберг. По информации источников, он попросит Анкару соблюдать американские санкции против российских юрлиц и финансовой деятельности ХАМАС. Отмечается, что на фоне несоблюдения в Турции этих санкций Вашингтон ранее предупредил ряд турецких компаний о возможных санкциях, что может сказаться на их связях с западной финансовой системой. Источники указывают, что США обеспокоены отказом Анкары присоединиться к американским санкциям в отношении российских судов и авиалиний, которым продолжают оказывать услуги в Турции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911469664.html
https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911718598.html
турция
россия
сша
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в мире, турция, россия, сша, владимир путин, хамас, министерство финансов сша
В мире, Турция, Россия, США, Владимир Путин, ХАМАС, Министерство финансов США
Замглавы минфина США посетит Турцию, пишут СМИ

Блумберг: замглавы минфина США посетит Турцию и обсудит антироссийские санкции

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон на следующей неделе посетит Турцию, чтобы обсудить с коллегами санкции в отношении российских юридических лиц и действия палестинского движения ХАМАС, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Высокопоставленный чиновник министерства финансов США собирается посетить Турцию на следующей неделе для дискуссий по поводу американских санкций против российских юридических лиц и незаконной деятельности... ХАМАС", - говорится в сообщении агентства. Это второй визит Нельсона в Турцию за год, пишет Блумберг.
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По информации источников, он попросит Анкару соблюдать американские санкции против российских юрлиц и финансовой деятельности ХАМАС.
Отмечается, что на фоне несоблюдения в Турции этих санкций Вашингтон ранее предупредил ряд турецких компаний о возможных санкциях, что может сказаться на их связях с западной финансовой системой.
Источники указывают, что США обеспокоены отказом Анкары присоединиться к американским санкциям в отношении российских судов и авиалиний, которым продолжают оказывать услуги в Турции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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В миреТурцияРоссияСШАВладимир ПутинХАМАСМинистерство финансов США
 
 
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