https://ria.ru/20231125/samolet-1911861802.html

"Целые авиабазы". СМИ раскрыли, что Россия сделает с главным самолетом ВСУ

"Целые авиабазы". СМИ раскрыли, что Россия сделает с главным самолетом ВСУ - РИА Новости, 25.11.2023

"Целые авиабазы". СМИ раскрыли, что Россия сделает с главным самолетом ВСУ

ВС России уничтожат авиабазы Вооруженных сил Украины с истребителями F-16 ракетами "Кинжал" и "Искандер", пишет военный эксперт Драго Босник в статье для... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T20:46

2023-11-25T20:46

2023-11-25T20:46

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. ВС России уничтожат авиабазы Вооруженных сил Украины с истребителями F-16 ракетами "Кинжал" и "Искандер", пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS."Стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с крылатыми ракетами или наземные системы, такие как легендарные "Искандеры", могут легко уничтожить точными дальнобойными ударами целые эскадрильи, стоящие на взлетно-посадочных полосах. Другие носители боеголовок, такие как ударные истребители МиГ-31К и даже Су-34М, могут запустить гиперзвуковые ракеты 9-А-7660 "Кинжал" и уничтожить целые авиабазы с самолетами F-16, их пилотами и наземными бригадами", — указал эксперт.Босник также напомнил, что и в небе американские самолеты в небе не будут в безопасности, а после их уничтожения российские военные смогут изучить их и разработать еще более совершенные системы противодействия западным истребителям."С учетом того, что в небе над Украиной летают такие российские самолеты, как МиГ-31БМ, Су-35С и Су-57, а на земле развернуты теперь еще и более современные зенитно-ракетные комплексы, вероятность выживания любого другого иностранного истребителя в таких условиях фактически равна нулю", — подчеркнул Босник.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.

https://ria.ru/20231125/udar-1911851446.html

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политика, в мире, украина, россия, f-16, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф