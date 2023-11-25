https://ria.ru/20231125/samolet-1911834403.html

В Тверской области легкомоторный самолет сел на лед Волги

В Тверской области легкомоторный самолет сел на лед Волги - РИА Новости, 25.11.2023

В Тверской области легкомоторный самолет сел на лед Волги

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги и частично провалился передней частью, пилот выбрался самостоятельно, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T17:14

2023-11-25T17:14

2023-11-25T17:14

тверская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги и частично провалился передней частью, пилот выбрался самостоятельно, сообщило ГУ МЧС по региону. "Двадцать пятого ноября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о совершении жесткой посадки легкомоторного самолёта на поверхность реки Волга в районе населенного пункта Тихоново Кимрского муниципального округа Тверской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что самолёт приземлился в 50 метрах от берега на лёд, частично провалился передней частью. На борту находился один пилот, он "выбрался самостоятельно, покинул опасную зону". Возгорания не произошло, пострадавших нет и разрушений нет. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолёта в Тверской области. "Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20231125/samolet-1911795099.html

тверская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тверская область, происшествия