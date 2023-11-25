https://ria.ru/20231125/samolet-1911834403.html
В Тверской области легкомоторный самолет сел на лед Волги
В Тверской области легкомоторный самолет сел на лед Волги - РИА Новости, 25.11.2023
В Тверской области легкомоторный самолет сел на лед Волги
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги и частично провалился передней частью, пилот выбрался самостоятельно, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T17:14
2023-11-25T17:14
2023-11-25T17:14
тверская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911834081_0:258:750:680_1920x0_80_0_0_7ad825fbf96a87cbd8f23ae459a6522e.jpg
РЯЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги и частично провалился передней частью, пилот выбрался самостоятельно, сообщило ГУ МЧС по региону. "Двадцать пятого ноября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о совершении жесткой посадки легкомоторного самолёта на поверхность реки Волга в районе населенного пункта Тихоново Кимрского муниципального округа Тверской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что самолёт приземлился в 50 метрах от берега на лёд, частично провалился передней частью. На борту находился один пилот, он "выбрался самостоятельно, покинул опасную зону". Возгорания не произошло, пострадавших нет и разрушений нет. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолёта в Тверской области. "Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20231125/samolet-1911795099.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911834081_0:199:750:762_1920x0_80_0_0_ac05ae751bf24fb07114674346bb49e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, происшествия
Тверская область, Происшествия
В Тверской области легкомоторный самолет сел на лед Волги
В Тверской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги
РЯЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости.
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
на лед Волги и частично провалился передней частью, пилот выбрался самостоятельно, сообщило ГУ МЧС по региону.
"Двадцать пятого ноября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России
по Тверской области поступило сообщение о совершении жесткой посадки легкомоторного самолёта на поверхность реки Волга в районе населенного пункта Тихоново Кимрского муниципального округа Тверской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самолёт приземлился в 50 метрах от берега на лёд, частично провалился передней частью. На борту находился один пилот, он "выбрался самостоятельно, покинул опасную зону".
Возгорания не произошло, пострадавших нет и разрушений нет.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолёта в Тверской области. "Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Самолет, летевший в Сочи, сел в Челябинске из-за состояния пассажира