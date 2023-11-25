Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области легкомоторный самолет сел на лед Волги - РИА Новости, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/samolet-1911834403.html
В Тверской области легкомоторный самолет сел на лед Волги
В Тверской области легкомоторный самолет сел на лед Волги - РИА Новости, 25.11.2023
В Тверской области легкомоторный самолет сел на лед Волги
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги и частично провалился передней частью, пилот выбрался самостоятельно, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T17:14
2023-11-25T17:14
тверская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911834081_0:258:750:680_1920x0_80_0_0_7ad825fbf96a87cbd8f23ae459a6522e.jpg
РЯЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги и частично провалился передней частью, пилот выбрался самостоятельно, сообщило ГУ МЧС по региону. "Двадцать пятого ноября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о совершении жесткой посадки легкомоторного самолёта на поверхность реки Волга в районе населенного пункта Тихоново Кимрского муниципального округа Тверской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что самолёт приземлился в 50 метрах от берега на лёд, частично провалился передней частью. На борту находился один пилот, он "выбрался самостоятельно, покинул опасную зону". Возгорания не произошло, пострадавших нет и разрушений нет. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолёта в Тверской области. "Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20231125/samolet-1911795099.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911834081_0:199:750:762_1920x0_80_0_0_ac05ae751bf24fb07114674346bb49e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, происшествия
Тверская область, Происшествия
В Тверской области легкомоторный самолет сел на лед Волги

В Тверской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги

Жесткая посадка легкомоторного самолета в Тверской области
Жесткая посадка легкомоторного самолета в Тверской области
Жесткая посадка легкомоторного самолета в Тверской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги и частично провалился передней частью, пилот выбрался самостоятельно, сообщило ГУ МЧС по региону.
"Двадцать пятого ноября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о совершении жесткой посадки легкомоторного самолёта на поверхность реки Волга в районе населенного пункта Тихоново Кимрского муниципального округа Тверской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самолёт приземлился в 50 метрах от берега на лёд, частично провалился передней частью. На борту находился один пилот, он "выбрался самостоятельно, покинул опасную зону".
Возгорания не произошло, пострадавших нет и разрушений нет.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолёта в Тверской области. "Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Самолет, летевший в Сочи, сел в Челябинске из-за состояния пассажира
Вчера, 11:48
 
Тверская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала