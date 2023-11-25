https://ria.ru/20231125/rzhd-1911825262.html

Провозную мощность Восточного полигона к 2030 году увеличат до 255 млн тонн

Провозную мощность Восточного полигона к 2030 году увеличат до 255 млн тонн - РИА Новости, 25.11.2023

Провозную мощность Восточного полигона к 2030 году увеличат до 255 млн тонн

Вопрос увеличения провозной мощности Восточного полигона до 255 миллионов тонн к 2030 году рассматривается, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T16:04

2023-11-25T16:04

2023-11-25T16:05

экономика

андрей белоусов

россия

ржд

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вопрос увеличения провозной мощности Восточного полигона до 255 миллионов тонн к 2030 году рассматривается, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "В 2024 году в соответствии с указом президента выходим на провозную мощность 180 миллиона тонн, к 2030 году должны выйти на 210 (миллионов тонн), но это минимальная планка, потому что вместе с Виталием Геннадьевичем (Савельевым, министром транспорта РФ) отрабатывали сейчас тему - еще повысить до 255 (миллионов тонн)", - сказал он журналистам в ходе пресс-подхода на открытии экспозиции "Россия в движении". РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн со 158 миллионов тонн в 2022 году. Холдинг РЖД ведет предпроектные работы и по третьему этапу. Он разделен на подэтапы, исходя из прогноза увеличения грузооборота. Первый предполагает рост провозной способности до 197 миллионов тонн.

https://ria.ru/20231125/vystavka-1911807622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, андрей белоусов, россия, ржд, выставка-форум "россия"