Провозную мощность Восточного полигона к 2030 году увеличат до 255 млн тонн
Белоусов: провозную мощность Восточного полигона хотят увеличить до 255 млн тонн
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПервый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вопрос увеличения провозной мощности Восточного полигона до 255 миллионов тонн к 2030 году рассматривается, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
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"В 2024 году в соответствии с указом президента выходим на провозную мощность 180 миллиона тонн, к 2030 году должны выйти на 210 (миллионов тонн), но это минимальная планка, потому что вместе с Виталием Геннадьевичем (Савельевым, министром транспорта РФ) отрабатывали сейчас тему - еще повысить до 255 (миллионов тонн)", - сказал он журналистам в ходе пресс-подхода на открытии экспозиции "Россия в движении".
РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн со 158 миллионов тонн в 2022 году. Холдинг РЖД ведет предпроектные работы и по третьему этапу. Он разделен на подэтапы, исходя из прогноза увеличения грузооборота. Первый предполагает рост провозной способности до 197 миллионов тонн.