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Провозную мощность Восточного полигона к 2030 году увеличат до 255 млн тонн - РИА Новости, 25.11.2023
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16:04 25.11.2023 (обновлено: 16:05 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/rzhd-1911825262.html
Провозную мощность Восточного полигона к 2030 году увеличат до 255 млн тонн
Провозную мощность Восточного полигона к 2030 году увеличат до 255 млн тонн - РИА Новости, 25.11.2023
Провозную мощность Восточного полигона к 2030 году увеличат до 255 млн тонн
Вопрос увеличения провозной мощности Восточного полигона до 255 миллионов тонн к 2030 году рассматривается, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T16:04
2023-11-25T16:05
экономика
андрей белоусов
россия
ржд
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вопрос увеличения провозной мощности Восточного полигона до 255 миллионов тонн к 2030 году рассматривается, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "В 2024 году в соответствии с указом президента выходим на провозную мощность 180 миллиона тонн, к 2030 году должны выйти на 210 (миллионов тонн), но это минимальная планка, потому что вместе с Виталием Геннадьевичем (Савельевым, министром транспорта РФ) отрабатывали сейчас тему - еще повысить до 255 (миллионов тонн)", - сказал он журналистам в ходе пресс-подхода на открытии экспозиции "Россия в движении". РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн со 158 миллионов тонн в 2022 году. Холдинг РЖД ведет предпроектные работы и по третьему этапу. Он разделен на подэтапы, исходя из прогноза увеличения грузооборота. Первый предполагает рост провозной способности до 197 миллионов тонн.
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экономика, андрей белоусов, россия, ржд, выставка-форум "россия"
Экономика, Андрей Белоусов, Россия, РЖД, Выставка-форум "Россия"
Провозную мощность Восточного полигона к 2030 году увеличат до 255 млн тонн

Белоусов: провозную мощность Восточного полигона хотят увеличить до 255 млн тонн

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПервый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вопрос увеличения провозной мощности Восточного полигона до 255 миллионов тонн к 2030 году рассматривается, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
«
"В 2024 году в соответствии с указом президента выходим на провозную мощность 180 миллиона тонн, к 2030 году должны выйти на 210 (миллионов тонн), но это минимальная планка, потому что вместе с Виталием Геннадьевичем (Савельевым, министром транспорта РФ) отрабатывали сейчас тему - еще повысить до 255 (миллионов тонн)", - сказал он журналистам в ходе пресс-подхода на открытии экспозиции "Россия в движении".
РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн со 158 миллионов тонн в 2022 году. Холдинг РЖД ведет предпроектные работы и по третьему этапу. Он разделен на подэтапы, исходя из прогноза увеличения грузооборота. Первый предполагает рост провозной способности до 197 миллионов тонн.
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На ВДНХ открылась экспозиция "Россия в движении"
Вчера, 14:00
 
ЭкономикаАндрей БелоусовРоссияРЖДВыставка-форум "Россия"
 
 
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