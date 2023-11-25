https://ria.ru/20231125/ryazan-1911788379.html

В Рязани откроют "Резиденцию традиций"

В Рязани откроют "Резиденцию традиций" - РИА Новости, 25.11.2023

В Рязани откроют "Резиденцию традиций"

Центр развития народных художественных промыслов, названный "Резиденцией традиций", открылся в Рязани на территории восстанавливаемого Торгового городка,... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T10:38

2023-11-25T10:38

2023-11-25T10:38

рязань

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Центр развития народных художественных промыслов, названный "Резиденцией традиций", открылся в Рязани на территории восстанавливаемого Торгового городка, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Продолжаем работу по возрождению рязанской ВДНХ. Открыл двери павильон "Облпотребсоюз", в котором в 50-х годах прошлого века передовики торговли и кооперации демонстрировали свои достижения. А сегодня здесь разместился центр развития народных художественных промыслов - "Резиденция традиций", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Губернатор осмотрел экспозиции с работами мастеров из Михайлова, Кадома, Скопина, Шилова и зону мастер-классов народных промыслов. "Тут же разместилась выставка наших локальных брендов. Скоро в павильоне стартуют лекции и семинары для предпринимателей", - добавил глава региона. По его словам, Торговый городок "наполняется жизнью". Летом и осенью на его территории проходили выставки и фестивали. К новогодним праздникам тоже планируется "насыщенная программа". Кроме того, в декабре здесь откроется павильон с чайной комнатой и музеем чая, а также филиал музея истории молодежного движения. Комплекс зданий, где разместилась сельскохозяйственная, промышленная и строительная выставка, построили в Рязани в 1955 году. Рязанская ВДНХ была круглогодичной, но позже стала местом торговли: здесь открылись магазины, а комплекс переименовали в Торговый городок. Постепенно он стал приходить в упадок. Возрождение началось по инициативе горожан. В 2020 году власти региона объявили о решении восстановить Торговый городок.

https://ria.ru/20231123/ryazan-1911303022.html

https://ria.ru/20231020/ryazan-1904148286.html

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Дарья Буймова

рязань, рязанская область, павел малков