https://ria.ru/20231125/reyd-1911866682.html

СМИ сообщили об одном погибшем во время израильского рейда в Дженине

СМИ сообщили об одном погибшем во время израильского рейда в Дженине - РИА Новости, 25.11.2023

СМИ сообщили об одном погибшем во время израильского рейда в Дженине

Один человек погиб, трое получили ранения во время рейда израильских силовиков в городе Дженин в Палестинской автономии, сообщает агентство WAFA. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T21:39

2023-11-25T21:39

2023-11-25T21:52

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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ТУНИС, 25 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, трое получили ранения во время рейда израильских силовиков в городе Дженин в Палестинской автономии, сообщает агентство WAFA."Сегодня вечером во время штурма израильскими оккупационными силами города Дженин погиб молодой человек, еще трое получили пулевые ранения", - сообщает агентство.По данным источников WAFA в Дженине, многочисленные подразделения израильской армии вошли в субботу в город с нескольких направлений.Силовики, сообщает агентство, взяли в кольцо правительственную больницу, штаб-квартиру Общества Красного Полумесяца и больницу Ибн Сины. На крышах многоэтажек разместились снайперы. В небе города наблюдаются интенсивные полеты беспилотников.

https://ria.ru/20231125/operatsiya-1911851232.html

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль