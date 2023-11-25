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СМИ сообщили об одном погибшем во время израильского рейда в Дженине - РИА Новости, 25.11.2023
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21:39 25.11.2023 (обновлено: 21:52 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/reyd-1911866682.html
СМИ сообщили об одном погибшем во время израильского рейда в Дженине
СМИ сообщили об одном погибшем во время израильского рейда в Дженине - РИА Новости, 25.11.2023
СМИ сообщили об одном погибшем во время израильского рейда в Дженине
Один человек погиб, трое получили ранения во время рейда израильских силовиков в городе Дженин в Палестинской автономии, сообщает агентство WAFA. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T21:39
2023-11-25T21:52
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ТУНИС, 25 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, трое получили ранения во время рейда израильских силовиков в городе Дженин в Палестинской автономии, сообщает агентство WAFA."Сегодня вечером во время штурма израильскими оккупационными силами города Дженин погиб молодой человек, еще трое получили пулевые ранения", - сообщает агентство.По данным источников WAFA в Дженине, многочисленные подразделения израильской армии вошли в субботу в город с нескольких направлений.Силовики, сообщает агентство, взяли в кольцо правительственную больницу, штаб-квартиру Общества Красного Полумесяца и больницу Ибн Сины. На крышах многоэтажек разместились снайперы. В небе города наблюдаются интенсивные полеты беспилотников.
https://ria.ru/20231125/operatsiya-1911851232.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
СМИ сообщили об одном погибшем во время израильского рейда в Дженине

WAFA: во время израильского рейда в Дженине один человек погиб и трое ранены

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные в Газе
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные в Газе. Архивное фото
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ТУНИС, 25 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, трое получили ранения во время рейда израильских силовиков в городе Дженин в Палестинской автономии, сообщает агентство WAFA.
«
"Сегодня вечером во время штурма израильскими оккупационными силами города Дженин погиб молодой человек, еще трое получили пулевые ранения", - сообщает агентство.
По данным источников WAFA в Дженине, многочисленные подразделения израильской армии вошли в субботу в город с нескольких направлений.
Силовики, сообщает агентство, взяли в кольцо правительственную больницу, штаб-квартиру Общества Красного Полумесяца и больницу Ибн Сины. На крышах многоэтажек разместились снайперы. В небе города наблюдаются интенсивные полеты беспилотников.
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