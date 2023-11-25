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Чехия выступит против антироссийского шага Запада, пишут СМИ
Чехия выступит против антироссийского шага Запада, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2023
Чехия выступит против антироссийского шага Запада, пишут СМИ
Чехия поддержит просьбу Словакии продлить особое разрешение Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов, в противном случае в стране резко подорожает топливо, РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T05:51
2023-11-25T05:51
2023-11-25T09:06
специальная военная операция на украине
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россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Чехия поддержит просьбу Словакии продлить особое разрешение Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов, в противном случае в стране резко подорожает топливо, пишет газета Lidové noviny."Если Словакия уже обратилась с просьбой о продлении исключения из (нефтяного. — Прим. ред.) эмбарго или только обратится, Чешская Республика ее поддержит", — заявила изданию заместитель министра промышленности Чехии Рене Недела.Журналисты отметили, что в случае ввода ограничений цены на топливо значительно вырастут, чешские заправки столкнутся с трудностями в снабжении, а поставщикам придется искать другие источники импорта.В газете обратили внимание, что сейчас на Россию приходится 60 процентов всех нефтяных поставок в республику. В статье указано, что чехи также лишатся крупных поставок топлива от словацкой компании Slovnaft, потому что действующие санкции ЕС запрещают ввоз топлива, произведенного в третьих странах из российского сырья.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления государства — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Экономика, Чехия, Словакия, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Владимир Путин
Чехия выступит против антироссийского шага Запада, пишут СМИ
Lidovky: Чехия попросит продлить разрешение ЕС на импорт российского топлива