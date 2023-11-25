https://ria.ru/20231125/rayskoe-1911803991.html

ВСУ обстреляли село Райское в Херсонской области

ВСУ обстреляли село Райское в Херсонской области - РИА Новости, 25.11.2023

ВСУ обстреляли село Райское в Херсонской области

Украинские войска открыли огонь по жилому сектору села Райское на левобережной части Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T13:24

2023-11-25T13:24

2023-11-25T13:24

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по жилому сектору села Райское на левобережной части Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале. "ВСУ обстреливают территорию села Райское Новокаховского городского округа. В данный момент обстрел села с правого берега продолжается", - говорится в сообщении. По данным администрации, наблюдаются прилеты снарядов в районе дач, видно задымление на месте, где установлены солнечные батареи.

https://ria.ru/20231123/gorlovka-1911412785.html

херсонская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия