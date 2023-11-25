https://ria.ru/20231125/rayskoe-1911803991.html
ВСУ обстреляли село Райское в Херсонской области
ВСУ обстреляли село Райское в Херсонской области - РИА Новости, 25.11.2023
ВСУ обстреляли село Райское в Херсонской области
Украинские войска открыли огонь по жилому сектору села Райское на левобережной части Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T13:24
2023-11-25T13:24
2023-11-25T13:24
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по жилому сектору села Райское на левобережной части Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале. "ВСУ обстреливают территорию села Райское Новокаховского городского округа. В данный момент обстрел села с правого берега продолжается", - говорится в сообщении. По данным администрации, наблюдаются прилеты снарядов в районе дач, видно задымление на месте, где установлены солнечные батареи.
https://ria.ru/20231123/gorlovka-1911412785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли село Райское в Херсонской области
ВСУ обстреляли жилой сектор села Райское в Херсонской области