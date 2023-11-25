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ВСУ обстреляли село Райское в Херсонской области - РИА Новости, 25.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/rayskoe-1911803991.html
ВСУ обстреляли село Райское в Херсонской области
ВСУ обстреляли село Райское в Херсонской области - РИА Новости, 25.11.2023
ВСУ обстреляли село Райское в Херсонской области
Украинские войска открыли огонь по жилому сектору села Райское на левобережной части Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T13:24
2023-11-25T13:24
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по жилому сектору села Райское на левобережной части Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале. "ВСУ обстреливают территорию села Райское Новокаховского городского округа. В данный момент обстрел села с правого берега продолжается", - говорится в сообщении. По данным администрации, наблюдаются прилеты снарядов в районе дач, видно задымление на месте, где установлены солнечные батареи.
https://ria.ru/20231123/gorlovka-1911412785.html
херсонская область
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли село Райское в Херсонской области

ВСУ обстреляли жилой сектор села Райское в Херсонской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по жилому сектору села Райское на левобережной части Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале.
"ВСУ обстреливают территорию села Райское Новокаховского городского округа. В данный момент обстрел села с правого берега продолжается", - говорится в сообщении.
По данным администрации, наблюдаются прилеты снарядов в районе дач, видно задымление на месте, где установлены солнечные батареи.
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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