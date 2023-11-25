https://ria.ru/20231125/protokol-1911842330.html

Турция и Россия подписали протокол заседания межправительственной комиссии

Турция и Россия подписали протокол заседания межправительственной комиссии - РИА Новости, 25.11.2023

Турция и Россия подписали протокол заседания межправительственной комиссии

Турция и Россия подписали протокол очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, свои подписи на документе... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T14:59

2023-11-25T14:59

2023-11-25T18:25

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в мире

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АНКАРА, 25 ноя - РИА Новости. Турция и Россия подписали протокол очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, свои подписи на документе поставили турецкий министр торговли Омер Болат и вице-премьер РФ Александр Новак, передает корреспондент РИА Новости. В Анкаре проходит 18-е заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. Предыдущий раз МПК с Турцией проходила в мае прошлого года в Анкаре. Тогда стороны обсуждали рост поставок промышленных товаров, а также увеличение взаиморасчетов в национальных валютах и снижение барьеров во взаимной торговле. По итогам заседания министр торговли Турции Омер Болат и вице-премьер Александр Новак подписали протокол 18-го заседания межправительственной рссийско-турецкой комиссии. Также был подписан меморандум о взаимопонимании между Главным управлением регистрации прав собственности и кадастра Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в сентябре в Сочи заявил, что Анкара и Москва движутся к цели достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов. Сейчас объем внешней торговли составляет 62 миллиарда долларов, отметил тогда Эрдоган.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, анкара (провинция), россия, реджеп тайип эрдоган, в мире