https://ria.ru/20231125/prisoedinenie-1911857837.html

Команда президента Аргентины Милея обдумывает присоединение к БРИКС

Команда президента Аргентины Милея обдумывает присоединение к БРИКС - РИА Новости, 25.11.2023

Команда президента Аргентины Милея обдумывает присоединение к БРИКС

Команда избранного президента Аргентины Хавьера Милея анализирует возможность присоединения к БРИКС, сообщил телеканал TN со ссылкой на источники в партии... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T20:09

2023-11-25T20:09

2023-11-25T20:09

в мире

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя - РИА Новости. Команда избранного президента Аргентины Хавьера Милея анализирует возможность присоединения к БРИКС, сообщил телеканал TN со ссылкой на источники в партии Милея. "На данный момент международный блок команды, возглавляемый будущей главой МИД Дианой Мондино, анализирует возможность пойти по пути присоединения к БРИКС, но с не очень активным участием", - отмечает телеканал. О приглашении Аргентины, а также Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии стать членами БРИКС с 1 января 2024 года объявили на саммите организации в Йоханнесбурге в августе. Будучи кандидатом в президенты, Милей не раз высказывался против присоединения Аргентины к БРИКС. После его победы на выборах в воскресенье кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино сообщила РИА Новости, что страна не вступит в объединение с 1 января. При этом она не исключила, что новые власти проанализируют перспективы вступления позднее, если сочтут его выгодным для страны.

https://ria.ru/20231120/argentina-1910477640.html

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в мире, аргентина