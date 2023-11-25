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Команда президента Аргентины Милея обдумывает присоединение к БРИКС - РИА Новости, 25.11.2023
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20:09 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/prisoedinenie-1911857837.html
Команда президента Аргентины Милея обдумывает присоединение к БРИКС
Команда президента Аргентины Милея обдумывает присоединение к БРИКС - РИА Новости, 25.11.2023
Команда президента Аргентины Милея обдумывает присоединение к БРИКС
Команда избранного президента Аргентины Хавьера Милея анализирует возможность присоединения к БРИКС, сообщил телеканал TN со ссылкой на источники в партии... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T20:09
2023-11-25T20:09
в мире
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя - РИА Новости. Команда избранного президента Аргентины Хавьера Милея анализирует возможность присоединения к БРИКС, сообщил телеканал TN со ссылкой на источники в партии Милея. "На данный момент международный блок команды, возглавляемый будущей главой МИД Дианой Мондино, анализирует возможность пойти по пути присоединения к БРИКС, но с не очень активным участием", - отмечает телеканал. О приглашении Аргентины, а также Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии стать членами БРИКС с 1 января 2024 года объявили на саммите организации в Йоханнесбурге в августе. Будучи кандидатом в президенты, Милей не раз высказывался против присоединения Аргентины к БРИКС. После его победы на выборах в воскресенье кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино сообщила РИА Новости, что страна не вступит в объединение с 1 января. При этом она не исключила, что новые власти проанализируют перспективы вступления позднее, если сочтут его выгодным для страны.
https://ria.ru/20231120/argentina-1910477640.html
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в мире, аргентина
В мире, Аргентина
Команда президента Аргентины Милея обдумывает присоединение к БРИКС

TN: команда президента Аргентины Милея анализирует идею присоединения к БРИКС

© AP Photo / Natacha PisarenkoИзбранный президент Аргентины Хавьер Милей
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя - РИА Новости. Команда избранного президента Аргентины Хавьера Милея анализирует возможность присоединения к БРИКС, сообщил телеканал TN со ссылкой на источники в партии Милея.
«
"На данный момент международный блок команды, возглавляемый будущей главой МИД Дианой Мондино, анализирует возможность пойти по пути присоединения к БРИКС, но с не очень активным участием", - отмечает телеканал.
О приглашении Аргентины, а также Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии стать членами БРИКС с 1 января 2024 года объявили на саммите организации в Йоханнесбурге в августе. Будучи кандидатом в президенты, Милей не раз высказывался против присоединения Аргентины к БРИКС. После его победы на выборах в воскресенье кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино сообщила РИА Новости, что страна не вступит в объединение с 1 января. При этом она не исключила, что новые власти проанализируют перспективы вступления позднее, если сочтут его выгодным для страны.
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, во время выступления перед своими сторонниками - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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