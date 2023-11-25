https://ria.ru/20231125/priamure-1911780399.html

В Приамурье создадут в Telegram чат-бот по работе регоператоров с ТКО

В Приамурье создадут в Telegram чат-бот по работе регоператоров с ТКО - РИА Новости, 25.11.2023

В Приамурье создадут в Telegram чат-бот по работе регоператоров с ТКО

Губернатор Приамурья Василий Орлов призвал увеличивать количество фотоловушек для борьбы с несанкционированными свалками, а для работы с регоператором по... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T08:46

2023-11-25T08:46

2023-11-25T08:46

амурская область

василий орлов (губернатор)

telegram

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов призвал увеличивать количество фотоловушек для борьбы с несанкционированными свалками, а для работы с регоператором по обращению с ТКО создадут чат-бот в Telegram, сообщает правительство области. Такие планы на 2024 год озвучило ГБУ "Экология" на совещании под руководством губернатора региона. Также директор учреждения Сергей Чапаев рассказал, что уже сделано. Так, начиная с 2022 года в Приамурье выявлено 830 свалок, из которых ликвидировали 701. Определены планы по ликвидации ещё 129. Кроме этого, ГБУ "Экология" контролирует работу регоператоров по обращению с ТКО. "Одна из самых сложных задач – борьба с несанкционированными свалками. Недостаточно просто убирать эти завалы мусора, необходимо сделать так, чтобы они не появлялись снова. В этой работе помогает сеть фотоловушек. Ее нужно расширять, чтобы любой нарушитель понимал, что за это обязательно последует наказание", - рассказал Орлов. Для ответов на часто задаваемые вопросы граждан по ТКО и работе регоператоров будет разработан чат-бот в Telegram. Через него жители и компании смогут обратиться в ГБУ "Экология" за разъяснениями, отметили на совещании в правительстве. Сейчас мусор помогают убирать волонтёры. В следующем году пройдёт третий чемпионат по спортивному сбору мусора "БЛАГОВЕЩЕНСК ЗА ЧИСТОТУ". Школьники и студенты соревнуются на время в сборе раздельного мусора на участке. За два года в нем приняли участие 150 человек из школ, колледжей и вузов, убрано более 3 тонн мусора. Очищены берега первого и третьего Владимирских озер. В предстоящем году рассчитывают, что число участников станет ещё больше. Кроме того, в следующем году ГБУ "Экология" проведет экологические акции "Вода России", "Водорослям крышка", конкурсы экологических плакатов и фотографий, а также ежегодный субботник "Зеленая Весна". Также специалисты ежегодно проверяют работоспособность гидротехнических сооружений. В следующем году к 19 традиционным добавятся 30 малых дамб на водохранилищах. "За последние несколько лет специалисты ГБУ "Экология" провели масштабную работу – определили зоны затопления по всей области", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20231116/priamure-1909777902.html

https://ria.ru/20231102/stadion-1906840030.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

василий орлов (губернатор), telegram