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"Обратите внимание": в США пришли в ужас от поведения Зеленского - РИА Новости, 25.11.2023
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09:02 25.11.2023 (обновлено: 11:03 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/prava-1911781360.html
"Обратите внимание": в США пришли в ужас от поведения Зеленского
"Обратите внимание": в США пришли в ужас от поведения Зеленского - РИА Новости, 25.11.2023
"Обратите внимание": в США пришли в ужас от поведения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский своей политикой лишил граждан страны почти всех прав, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T09:02
2023-11-25T11:03
в мире
украина
владимир зеленский
давид арахамия
пентагон
украинская православная церковь
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МОСКВА, 25 ноя —РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своей политикой лишил граждан страны почти всех прав, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Зеленский сказал, что в ближайшем будущем на Украине не будет выборов. Он запретил Украинскую православную церковь. Я не уверен, что на Украине остались какие-либо права", — отметил он.Военный также подчеркнул, что за спиной украинского лидера стоит СБУ, а неугодные властям люди просто "исчезают"."Обратите на это внимание!" — подытожил Макгрегор.Накануне глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что в следующем году ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет, по его словам, Запад не требует переизбирать украинские власти.
https://ria.ru/20231124/ostin-1911751835.html
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в мире, украина, владимир зеленский, давид арахамия, пентагон, украинская православная церковь, служба безопасности украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Пентагон, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины
"Обратите внимание": в США пришли в ужас от поведения Зеленского

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский лишил украинцев всех прав

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя —РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своей политикой лишил граждан страны почти всех прав, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Зеленский сказал, что в ближайшем будущем на Украине не будет выборов. Он запретил Украинскую православную церковь. Я не уверен, что на Украине остались какие-либо права", — отметил он.
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Военный также подчеркнул, что за спиной украинского лидера стоит СБУ, а неугодные властям люди просто "исчезают".
"Обратите на это внимание!" — подытожил Макгрегор.
Накануне глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что в следующем году ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет, по его словам, Запад не требует переизбирать украинские власти.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДавид АрахамияПентагонУкраинская православная церковьСлужба безопасности Украины
 
 
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