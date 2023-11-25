https://ria.ru/20231125/povedenie-1911762896.html

На Западе заметили тревожное изменение в поведении Зеленского

На Западе заметили тревожное изменение в поведении Зеленского - РИА Новости, 25.11.2023

На Западе заметили тревожное изменение в поведении Зеленского

На Западе все больше обращают внимание, что президент Украины Владимир Зеленский выглядит одиноким, написал обозреватель Globe and Mail Конрад Якабушки. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T01:33

2023-11-25T01:33

2023-11-25T01:33

в мире

украина

владимир зеленский

сша

евросоюз

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. На Западе все больше обращают внимание, что президент Украины Владимир Зеленский выглядит одиноким, написал обозреватель Globe and Mail Конрад Якабушки."Многие западные чиновники признают в частном порядке, даже если не говорят об этом публично, что Зеленский явно волнуется", — написал он.В статье отмечается, что глава государства обеспокоен своим положением из-за ситуации на международной арене: палестино-израильский конфликт, отвлекающий внимание от Украины, усталость Запада от конфликта в Восточной Европе, снижающаяся поддержка киевских властей со стороны Вашингтона."Сейчас, когда признаки тупиковой ситуации (для Украины. — Прим. ред.) становится все труднее игнорировать, а обратный отсчет до президентских выборов в США уже идет, Зеленский выглядит очень одиноким", — заявил журналист.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231124/peregovory-1911697304.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский, сша, евросоюз