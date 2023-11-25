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ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих на Донецком направлении - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 25.11.2023 (обновлено: 14:09 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/poteri-1911808206.html
ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих на Донецком направлении
ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих на Донецком направлении - РИА Новости, 25.11.2023
ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих на Донецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение двум бригадам украинских войск на донецком направлении, потери противника составили до 290 солдат, сообщили в... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:04
2023-11-25T14:09
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
клещеевка
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение двум бригадам украинских войск на донецком направлении, потери противника составили до 290 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Богдановка, Красное и Васюковка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицы: Д-20 и Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - добавили в МО РФ.
клещеевка
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Клещеевка
ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих на Донецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение двум бригадам украинских войск на донецком направлении, потери противника составили до 290 солдат, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Богдановка, Красное и Васюковка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицы: Д-20 и Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныКлещеевка
 
 
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